L' ambassadeur du Vietnam Dang Minh Khoi (gauche) présente ses lettres de créance s au ministre ouzbek des Affaires étrangères par intérim Vladimir I.Norov. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Ouzbékistan Dang Minh Khoi a présenté le 9 juin à Tachkent ses lettres de créances au ministre ouzbek des Affaires étrangères par intérim Vladimir I.Norov.

Lors de l'entretien avec le diplomate vietnamien, Vladimir I.Norov a notamment souligné les relations d'amitié de longue date entre l'Ouzbékistan et le Vietnam.

Pour sa part, Dang Minh Khoi a exprimé son honneur d'être nommé ambassade du Vietnam en Ouzbékistan. Selon lui, le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc lui a demandé de faire tout son possible pour approfondir la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays et porter leurs relations d'amitié à une nouvelle hauteur, pour l'intérêt des deux pays et des deux peuples.

A cette occasion, les deux parties ont affirmé leur volonté de booster leurs relations en tous domaines. -VNA