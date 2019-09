Cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre l’Inspection du gouvernement vietnamien et l'ANAC. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Italie du 26 au 28 septembre, une délégation de l’Inspection du gouvernement vietnamien et l'Autorité nationale anticorruption de l'Italie (ANAC) ont signé un protocole d’accord de coopération bilatérale dans la prévention et la lutte contre la corruption.

Lors de la rencontre avec le président de l’ANAC Raffaele Cantone, l'inspecteur général du gouvernement Le Minh Khai a affirmé que le gouvernement vietnamien ne cessait de promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption en vue d’édifier un environnement transparent, de garantir la stabilité politique et développer l’économie comme la société du pays.

Il a demandé aux deux parties de collaborer pour mettre en œuvre rapidement tous les contenus de ce document.

De son côté, Raffaele Cantone a affirmé qu’il était prêt à coopérer avec l’Inspection du gouvernement vietnamien dans la prévention et la lutte contre la corruption. Des activités de coordination entre les deux pays dans ce domaine seraient accélérées dans les temps à venir, a-t-il déclaré.

Le président de l’ANAC a souligné que le partenariat stratégique Vietnam – Italie avait fortement développé dans tous domaines, dont le partage de l’expérience dans la prévention et la lutte contre la corruption contribuera ainsi à stimuler les relations bilatérales.

Dans le cadre de sa visite, la délégation de l’Inspection du gouvernement vietnamien a eu une séance de travail avec le ministère italien des Affaires étrangères pour discuter du système des organes concernant la prévention et la lutte contre la corruption de l’Italie, le rôle de ce ministère en tant que coordinateur de l’Italie au sein des mécanismes et forums de coopération multilatérale sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Les deux parties ont également mis l'accent sur les efforts déployés par l’Italie en vue de réaliser des engagements et obligations en tant que membre de la Convention des Nations unies contre la corruption et de la Convention de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur la lutte contre la corruption… -VNA