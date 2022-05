Nguyen Xuan Thang, président du Conseil de théorie du CC du PCV et directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh travaille avec l'ambassade du Vietnam et rencontre des représentants de la communauté vietnamienne en Israël. Photo: VNA

Tel Aviv (VNA)- Une délégation conduite par Nguyen Xuan Thang, président du Conseil de théorie du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, a débuté le 11 mai une visite de travail en Israël.

Nguyen Xuan Thang, président du Conseil de théorie du CC du PCV et directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh (gauche) rencontre Mickey Levy, président de l'Assemblée nationale israélienne. Photo: VNA

Nguyen Xuan Thang a eu des séances de travail avec plusieurs officiels israéliens comme le président de l'Assemblée nationale israélienne (Knesset), Mickey Levy ; la ministre de l'Economie et de l'Industrie, Orna Barbivai ; la présidente du groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Israël, Michal Shir Segman ; le ministre des Services religieux, Matan Kahana.

Lors de la rencontre avec le président de Knesset, Mickey Levy, Nguyen Xuan Thang a proposé des mesures pour promouvoir les relations Vietnam-Israël dans les temps à venir, telles que le renforcement de l'échange de délégations à tous les niveaux ; le renforcement de l'efficacité du Comité intergouvernemental, la promotion des échanges académiques. En plus, il a demandé la partie israélienne de soutenir les politiques et les programmes de transfert de technologie au Vietnam dans des domaines d’atout de l’Israël tels que la start-up, la transformation numérique, les énergies renouvelables, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle ; de promouvoir activement la signature rapide d'un accord de libre-échange (ALE) et d'un accord de coopération dans le domaine du travail entre les deux pays.

Lors de la réunion avec la ministre de l'Economie et de l'Industrie, Orna Barbivai, les deux parties ont discuté des mesures pour accélérer la signature d’un ALE afin de promouvoir les relations de commerce et d'investissement entre les deux pays

L’an dernier, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint près de 1,9 milliard de dollars, faisant du Vietnam le plus grand partenaire commercial d'Israël en Asie du Sud-Est.

A cette occasion, Nguyen Xuan Thang a travaillé avec l'ambassade du Vietnam et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Israël.-VNA