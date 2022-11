New Delhi (VNA) - Une délégation de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, dirigée par son vice-président Phan Xuân Thuy, a travaillé avec des représentants des commissions internationales et de la communication du BJP (Bharatiya Janata Party) pour partager des expériences et des modèles sur la gestion des médias.

Le vice-président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam Phan Xuân Thuy rend une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste d’Inde marxiste (CPI-M), Sitaram Yechury. Photo : VNA

Au cours de la séance de travail, qui faisait partie des activités de la visite de la délégation vietnamienne du 4 au 7 novembre en Inde, Phan Xuân Thuy a suggéré que le BJP continue à partager des informations sur son fonctionnement, l’Inde et les événements importants du pays d’Asie du Sud dans les temps à venir.



Les deux parties doivent renforcer la coordination pour organiser des activités d'échange et de coopération, notamment dans le domaine de l'information et de la communication, propageant ainsi davantage la tradition de solidarité et de bonnes relations entre le Vietnam et l'Inde, a-t-il déclaré, exprimant l'espoir que la partie indienne contribuera davantage au renforcement coopération multiforme entre les deux pays.