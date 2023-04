Le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm (droite) et le conseiller indien à la sécurité nationale Ajit Kumar Doval. Photo : VNA

New Delhi, 10 octobre (VNA)- Le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm a eu le 10 avril à New Delhi, une rencontre avec le conseiller indien à la sécurité nationale Ajit Kumar Doval, au cours de laquelle les deux se sont engagés à renforcer le partenariat stratégique intégral bilatéral, en particulier dans des domaines stratégiques tels que la sécurité et la défense.Les deux responsables ont souligné les résultats du deuxième dialogue Vietnam-Inde sur la sécurité qui s'est tenu en septembre 2022 à New Delhi, et ont convenu de promouvoir davantage les programmes de coopération pour renforcer la capacité de formation du personnel du ministère vietnamien de la Sécurité publique.Soulignant l'importance de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, ils ont réaffirmé leur soutien à la préservation de la paix, de la stabilité et de la sécurité de la navigation maritime et aérienne dans la région Indo-Pacifique.Ils ont préconisé de résoudre les différends par des moyens pacifiques, en respectant le droit international, en ne recourant pas ou en menaçant de recourir à la force et en ne modifiant pas unilatéralement le statu quo.En outre, ils ont échangé leurs points de vue sur la situation régionale et mondiale.Dans le cadre de sa visite en Inde, le ministre vietnamien Tô Lâm a rendu une visite de courtoisie au vice-président Shri Jagdeep DhanKhar et au ministre de l'Intérieur Nityanand Rai et déposé une gerbe au Mémorial du Président Ho Chi Minh à New Delhi.- VNA