Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Dung. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Hanoi (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Dung et son homologue indien Riva Ganguly Das ont coprésidé le 12 novembre en ligne la 11e consultation politique et le 8e dialogue stratégique Vietnam-Inde.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie, de la santé, de l’agriculture et de la culture, et d’étendre constamment la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que les technologies de l’information, les énergies renouvelables, l’agriculture de haute technologie et l’innovation.

Le vice-ministre Nguyên Quôc Dung a remercié l’Inde d’avoir offert des fournitures médicales au lors de la récente vague d’infections et demandé à l’Inde de continuer à fournir au Vietnam des vaccins anti-Covid-19 et médicaments thérapeutiques dans un proche avenir.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur soutien mutuel et de se coordonner plus étroitement dans les forums internationaux et régionaux, en particulier aux Nations unies, ainsi que dans le cadre ASEAN-Inde.

L’Inde a affirmé qu’elle continuerait d’attacher une grande importance à la coopération Mékong-Gange et qu’elle est prête à envisager la mise en œuvre d’un modèle de coopération trilatérale entre l’Inde et le Vietnam et un partenaire au développement.

Les deux parties ont affirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol et du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 1982. –VNA