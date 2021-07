Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc qui a reçu jeudi 29 juillet à Hanoi le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, a plaidé pour la promotion du partenariat intégral entre les deux pays.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (centre, à droite) avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, le 29 juillet à Hanoi. Photo : VNA



Il a estimé que la visite officielle au Vietnam du secrétaire américain à la Défense, à l’invitation du ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang, contribuera de manière substantielle et efficace à la promotion du partenariat intégral Vietnam-États-Unis dans l’immédiat et à long terme.



Appréciant la coopération efficace entre les deux ministères de la Défense dans l’esprit du partenariat intégral, il a affirmé que le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire de premier plan dans sa politique étrangère ; et souhaite développer davantage la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt mutuel.



Le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré que la promotion de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis revêt une grande importance dans les relations entre les deux pays.



Le Vietnam souhaite bénéficier d’une coopération étroite des États-Unis dans le règlement des conséquences de la guerre, la recherche des soldats portés disparus, le nettoyage des munitions non explosées, le traitement des conséquences de l’agent orange/dioxine ; la recherche et le sauvetage, l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe, le soutien à sa participation aux forces de maintien de la paix de l’ONU, a-t-il dit.



Il a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre le secrétaire américain à la Défense et le ministre vietnamien de la Défense durant lequel les deux parties se sont mises d’accord sur de nombreux contenus de coopération importants dans les temps à venir.



Le président vietnamien a prié le secrétaire américain à la Défense de transmettre ses salutations et ses vœux au président américain Joe Biden, indiquant que le Vietnam a hâte d’accueillir le président Joe Biden et la vice-présidente américaine Kamala Harris au Vietnam dans les temps à venir.

Au nom du peuple vietnamien, il a remercié les États-Unis d’avoir prêté assistance au Vietnam dans le combat contre le Covid-19, notamment en accordant au pays 5 millions de doses de vaccin anti-Covid-19.



Le Vietnam souhaite continuer à recevoir le soutien des États-Unis pour accéder à d’autres sources de vaccins anti-Covid-19 afin d’accélérer sa campagne de vaccination de la population.



Cette visite du secrétaire américain à la Défense est intervenue au moment où l’Assemblée nationale du Vietnam vient d’approuver les postes de direction des organes de l’État lors de sa première session de la 15e législature.



Exprimant sa joie de se rendre au Vietnam et son souhait de revenir au pays dans un proche avenir, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a remercié la partie vietnamienne et le président Nguyên Xuân Phuc pour l’accueil chaleureux, ouvert et amical.



Il a fait savoir que les États-Unis souhaitent continuer à assister au développement prospère et puissant du Vietnam. Dans le même temps, il a exprimé son espoir de continuer à coopérer étroitement et efficacement avec les organes vietnamiens à l’avenir.



Le secrétaire américain à la Défense s’est réjoui du fait que les États-Unis ont fourni au Vietnam 5 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 dans un esprit d’amitié, assistant le Vietnam dans la lutte contre la pandémie.



En tant que président du Conseil de défense et de sécurité, le président Nguyên Xuân Phuc a promis de créer toutes les conditions favorables pour que les deux ministères de la Défense renforcent la coopération dans les domaines correspondant aux besoins des deux deux parties.



Le Vietnam souhaite que les États-Unis approfondissent davantage leurs relations avec l’ASEAN pour la paix et la prospérité dans la région et le monde, a dit le chef de l’État vietnamien.



Partageant ce point de vue, Lloyd Austin a affirmé que les États-Unis continueraient à promouvoir leur coopération avec l’ASEAN pour maintenir la paix et la sécurité dans la région. Les États-Unis continueront à participer aux conférences des ministres de la défense de l’ASEAN Plus (ADMM ) et se sont engagés à établir des liens de coopération plus forts et meilleurs avec les pays de cette région.



Il a fait savoir que dans les temps à venir, la partie américaine continuera à coopérer avec le Vietnam dans le développement de vaccins anti-Covid-19, à fournir au pays une aide en équipements au service de la lutte contre le Covid-19 et faire de leur mieux pour soutenir le Vietnam à cet égard.



Les États-Unis continueront à promouvoir leur coopération avec le Vietnam pour surmonter les conséquences de la guerre ; construisant et consolidant ainsi constamment la confiance entre les deux pays, a-t-il déclaré.



La partie américaine tient à remercier le Vietnam pour son soutien actif depuis de nombreuses années dans la recherche des restes des soldats américains portés disparus pendant la guerre.



Lloyd Austin a fait savoir que les États-Unis continueront à assister le Vietnam dans le règlement des conséquences de l’agent orange/dioxine, en particulier le projet de de décontamination à l’aéroport de Biên Hoa.



Estimant que les deux pays peuvent étendre de nombreux contenus de coopération dans leurs domaines potentiels, il a proposé que les deux parties considèrent et portent leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique dans l’avenir.



Saluant les avis du secrétaire américain à la Défense, le président Nguyên Xuân Phuc a souligné que les deux parties vont promouvoir une coopération multiforme pour renforcer la confiance mutuelle.



Le Vietnam fera tout son possible pour cultiver le bon développement des relations entre les deux peuples vietnamien et américain, y compris la coopération dans la recherche des restes des soldats américains portés disparus pendant la guerre, a affirmé le président vietnamien.



Le président a déclaré qu’en raison d’une longue histoire de guerre, le Vietnam est un pays lourdement ravagé pendant de nombreuses années. Par conséquent, un soutien américain renforcé au Vietnam pour surmonter les conséquences de la guerre revêt une haute importance, a-t-il encore indiqué. – VNA