Le chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, le général Pham Ngoc Minh et la sénateure américaine Tammy Duckworth.



Hanoi, 20 août (VNA) - Le chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, le général Pham Ngoc Minh, a tenu une réception à Hanoi le 20 août pour la sénateure américaine Tammy Duckworth, en visite de travail au Vietnam.



A cette occasion, le général Minh a affirmé que les liens de défense bilatéraux entre le Vietnam et les États-Unis avaient été approfondis en fonction des capacités et des besoins de chaque pays. Il a cité comme exemples l'échange de délégations à différents niveaux, les dialogues et les consultations, et les travaux communs dans le règlement des conséquences de la guerre, la recherche et le sauvetage, la fourniture d'aide humanitaire, la médecine militaire et les activités de maintien de la paix des Nations Unies.



L'officier a souligné que le Vietnam accordait de l'importance à la coopération avec les États-Unis pour faire face aux conséquences de la guerre, à la recherche de soldats portés disparus et à la gestion des munitions non explosées et de la contamination par la dioxine.



La sénateure Duckworth a convenu que le partenariat entre le Vietnam et les États-Unis dans les domaines militaire et de la défense avait permis des progrès complets et efficaces. Elle a souligné les contributions actives du Vietnam aux activités de maintien de la paix des Nations Unies, ajoutant que les États-Unis continueraient à travailler avec le Vietnam pour régler les conséquences de la guerre et assurer la sécurité de la navigation, ainsi que pour aider le Vietnam à déployer l'hôpital de campagne de niveau 2 N° 2 au service des opérations de maintien de la paix de l'ONU comme prévu. -VNA