Hanoï, 7 avril (VNA) - L'Office vietnamien pour la recherche des personnes disparues (VNOSMP) a organisé une cérémonie pour commémorer 16 victimes (neuf Vietnamiens et sept Américains) d'un accident d'hélicoptère survenu il y a 20 ans lors d'activités de recherche de soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam.

S'adressant à l’événement, Le Chi Dung, chef du Département des affaires américaines du ministère des Affaires étrangères et directeur du VNOSMP, a souligné que le sacrifice des des soldats vietnamiens morts pour la Patrie témoignait de la tolérance et de l’humanité traditionnelles du peuple vietnamien.Il a contribué au développement de l'amitié entre les deux nations ainsi qu'au partenariat bilatéral pour surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre au Vietnam, a-t-il déclaré.Le Chi Dung a également souligné la nécessité d'assurer une sécurité et une sûreté maximales pour tout le personnel engagé dans la recherche de MIA des deux côtés.De son côté, l'attaché de défense américain au Vietnam Thomas Stevenson a montré son respect pour les martyrs vietnamiens et les soldats américains décédés dans l'accident, et a exprimé sa sympathie aux familles des victimes.Il a commenté que la coopération dans les recherches de MIA entre le Vietnam et les États-Unis a été mise en œuvre de manière sûre et efficace, avec de nouveaux progrès.Il a remercié le gouvernement et le peuple vietnam iens pour leur bonne volonté et leur politique humanitaire dans la recherche des MIA américains. - VNA