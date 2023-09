Le Caire (VNA) - Les relations entre le Vietnam et l’Égypte ont fait de grands progrès au cours des 60 dernières années, a affirmé l’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyên Huy Dung.

L’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyên Huy Dung lors de la cérémonie célébrant le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Photo : VNA

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1er septembre 1963-2023), le diplomate a déclaré que les relations bilatérales ont été bâties sur la base d’un désir commun de l’indépendance et de la liberté nationales, et renforcées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Au cours des six dernières décennies, les deux parties ont régulièrement échangé des délégations de haut niveau, tout en se coordonnant et en se soutenant mutuellement dans des forums régionaux et internationaux tels que l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Mouvement des non alignés, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union africaine (UA), a-t-il indiqué.

L’Égypte est actuellement le principal partenaire commercial du Vietnam en Afrique du Nord, a-t-il noté, soulignant que la coopération bilatérale dans les domaines de la culture et de l’éducation a également été fructueuse, de nombreux étudiants et fonctionnaires vietnamiens recevant une formation arabe en Égypte.

Ces dernières années, les hauts dirigeants des deux pays ont effectué des visites mutuelles, au cours desquelles de nombreux accords de coopération ont été signés entre les ministères, secteurs et localités des deux parties, a-t-il poursuivi.

Les relations politiques solides de longue date et les sentiments chaleureux les uns envers les autres ont ouvert la voie au développement des relations bilatérales à l’avenir, tandis que le partenariat économique, commercial et d’investissement en expansion contribuera à faciliter les relations politico-diplomatiques et les échanges entre les deux peuples, a-t-il affirmé.

L’ambassadeur Nguyên Huy Dung a déclaré que la coopération entre les deux pays doit contribuer à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région, et aider à répondre aux défis traditionnels et non traditionnels.

En termes d’économie, il a estimé que le Vietnam et l’Égypte, en tant que deux grands marchés comptant chacun plus de 100 millions d’habitants, peuvent se compléter. Grâce à leurs positions stratégiques, les deux pays peuvent s’entraider pour pénétrer des marchés plus vastes dans leurs régions respectives.

Il a indiqué que le Vietnam et l’Égypte avaient signé leur premier accord commercial en 1994 et que la première réunion du Comité mixte avait eu lieu en 1997. Depuis lors, les deux parties ont maintenu leur coopération à travers le mécanisme du Comité mixte. La sixième réunion du comité sera organisée prochainement.

Concernant les activités visant à célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Égypte, le diplomate a déclaré que les activités se sont déroulées en parallèle dans les deux pays, avec une cérémonie marquant cette occasion spéciale tenue le 22 juillet à Hanoi et un événement similaire, le 26 juillet au Caire.

Une série d’activités seront également organisées jusqu’à la fin de cette année, notamment l’introduction de la cuisine vietnamienne et la promotion de l’économie, du commerce et du tourisme au Caire et dans d’autres localités égyptiennes, a-t-il fait savoir.

Afin de promouvoir davantage les relations bilatérales, l’ambassadeur a noté que lors de leurs récentes réunions, les dirigeants des deux pays avaient affirmé leur haute détermination politique à élever les relations bilatérales à une nouvelle hauteur dans tous les domaines.

Il a déclaré qu’à l’avenir, les deux pays se concentreront sur la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme, sur l’optimisation des atouts de leurs économies, sur l’intensification des échanges entre les peuples, sur la promotion de la coopération parlementaire et du partenariat entre les partis politiques et sur le partage d’expériences de développement. – VNA