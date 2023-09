Jakarta (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue est-timorais Xanana Gusmao ont convenu mardi 5 septembre à Jakarta, en Indonésie, de renforcer les échanges de délégations pour promouvoir l’amitié traditionnelle et des liens plus étroits entre les deux pays.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à droite) et son homologue est-timorais Xanana Gusmao, à Jakarta, en Indonésie, le 5 septembre. Photo: VNA

Lors de leur de leur rencontre à l’occasion du 43e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes entre l’ASEAN et ses partenaires, le dirigeant vietnamien a félicité Xanana Gusmao pour son élection à la tête du du gouvernement est-timorais pour le mandat 2023-2028, et l’a solennelement invité à effectuer une visite au Vietnam.Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement les accords signés, d’achever rapidement les négociations, de signer l’accord bilatéral de protection des investissements et de ratifier l’accord commercial entre les deux pays, d’exploiter efficacement les domaines du commerce et de l’investissement, du tourisme, de la culture, de l’éducation et des échanges populaires.Dans le même temps, les deux pays se concentront sur l’exploitation de nouveaux domaines de coopération, adaptés aux besoins de développement du Timor Leste et au potentiel et aux avantages du Vietnam tels que l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture, la transformation numérique et la transformation verte.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la partie est-timoraise de soutenir et de créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes participent à la coopération, aux affaires et à la mise en œuvre de projets d’investissement, et de résoudre les questions juridiques restantes afin d’encourager les investissements étrangers au Timor Leste.Partageant les préoccupations du Timor Leste sur le risque de pénurie alimentaire en raison de l’impact de la baisse des exportations mondiales de riz et du changement climatique, il a affirmé que le Vietnam était prêt à soutenir et à renforcer le commerce du riz avec le Timor Leste, exhortant les deux pays à entamer des négociations en vue de la signature d’un accord commercial sur le riz entre les deux gouvernements afin de créer un cadre juridique à long terme pour la coopération bilatérale.Pour sa part, le Premier ministre Xanana Gusmao a affirmé que le Timor Leste attachait toujours de l’importance à la promotion des relations avec le Vietnam. Il s’est mis d’accord avec les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh visant à promouvoir la coopération, notamment dans les domaines des télécommunications, du commerce et de l’investissement et de la coopération rizicoleSoulignant les contributions importantes de Telemor (Viettel) au développement de l’industrie des télécommunications du Timor Leste, il s’est engagé à résoudre activement les problèmes des investisseurs étrangers au Timor Leste, y compris Viettel.Les deux Premiers ministres ont affirmé continuer à se soutenir mutuellement et à se coordonner efficacement dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux. – VNA