Lors du colloque. Photo: tienphong.vn

Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni, en collaboration avec l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, a organisé le 21 mars à Hanoï un séminaire intitulé "Les 50 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni : réalisations et perspectives".



Dans son discours d’ouverture, le docteur Phan Anh Son, vice-président et secrétaire général de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a passé en revue les grands jalons des relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni, dont l’établissement des relations diplomatiques en 1973 et du partenariat stratégique en 2010.



Il a également souligné le rôle de l’accord de libre-échange Vietnam – Royaume-Uni qui avait aidé les échanges commerciaux bilatéraux à atteindre environ 5,9 milliards de livres en 2022, soit une hausse annuelle de 12,4%.



Selon Phan Anh Son, ce séminaire a été l’occasion pour les parties britannique et vietnamienne d'échanger des informations et de proposer des initiatives visant à renforcer la compréhension mutuelle, notamment entre les jeunes, et à intensifier la coopération bilatérale dans divers domaines.



Présent à l’événement, l'ambassadeur adjoint britannique au Vietnam, Marcus Winsley, a déclaré que son pays était prêt à coopérer avec le gouvernement vietnamien et le soutenir pour améliorer les compétences en anglais des Vietnamiens.



Selon lui, dans les temps à venir, les deux pays doivent partager davantage d'informations sur l'attraction des investissements, l'ouverture des marchés et le développement technologique, afin de remplir leurs engagements en faveur du développement durable.-VNA