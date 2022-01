Londres (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyên Hoàng Long et le secrétaire d’État britannique au Commerce international Gerry Grimstone ont discuté mercredi 26 janvier à Londres des mesures destinées à promouvoir la coopération dans le commerce entre les deux pays.

L’ambassadeur Nguyên Hoàng Long avec le crétaire d’État au Commerce international Gerry Grimstone. Photo : VNA

Les deux hommes ont apprécié le développement vigoureux du partenariat stratégique entre les deux pays et les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA) à leurs entreprises et à leurs populations.Le commerce bilatéral a atteint 6,6 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de plus de 17% par rapport à 2020, s’est félicité l’ambassadeur Nguyên Hoàng Long.Le Royaume-Uni est l’un des investisseurs de la première heure au Vietnam, avec ses projets totalisant plus de 4 milliards de dollars dans de nombreux domaines tels que le pétrole et le gaz, les assurances, la banque et l’éducation, a-t-il ajouté.Le diplomate a affirmé que le Vietnam soutient la participation du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Il s’est dit convaincu que le secrétaire d’État Gerry Grimstone apportera de nombreuses contributions positives au renforcement des relations vietnamo-britanniques, notamment à la mise en œuvre efficace de l’UKVFTA et des engagements avancés par son pays à la 26e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), organisée en novembre dernier à Glasgow.Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu des priorités dans les années à venir, en mettant l’accent sur les domaines à fort potentiel de développement tels que le commerce, la finance verte, la transition verte, les énergies renouvelables, l’éducation et le tourisme.