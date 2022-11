L’ambassadeur du Vietnam en Inde et au Népal, Nguyên Thanh Hai (à droite) et le consul honoraire du Vietnam au Népal à Rajesh Kazi Shrestha. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - L'ambassade du Vietnam à New Delhi (Inde) a solennellement organisé le 31 octobre une cérémonie pour remettre la décision de nommer le consul honoraire du Vietnam au Népal à Rajesh Kazi Shrestha.

Il s’agit de la 3e fois qu’il est nommé à ce poste pour ses contributions au travail de protection des citoyens et de promotion des échanges commerciaux entre le Vietnam et le Népal.

Félicitant Rajesh Kazi Shrestha, l’ambassadeur du Vietnam en Inde et au Népal, Nguyên Thanh Hai a considéré qu’il s’agissait d'une étape importante dans les relations entre les deux pays et également des réalisations que l'ambassade, les autorités vietnamiennes népalaises ont déployées au fil des ans pour promouvoir la coopération dans le domaine consulaire.

L'ambassadeur Nguyên Thanh Hai a estimé qu'avec la bonne amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Népal, Rajesh Kazi Shrestha accomplirait bien les tâches assignées, contribuant à la promotion des relations économique, commerciale, culturelle et des échanges des peuples des deux pays.

Pour sa part, Rajesh Kazi Shrestha a déclaré qu'il s'agissait d'un événement important dans sa vie et sa carrière, tout en remerciant les autorités vietnamiennes et népalaises d'avoir créé les conditions lui permettant de continuer à occuper cette noble position.

Il a exprimé sa détermination à bien remplir son rôle et à être dédié à la réalisation d'activités connexes, notamment la protection des citoyens et le soutien à la communauté vietnamienne locale ; renforcer l'information et la propagande sur le pays et le peuple vietnamiens au Népal, tout en promouvant la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Dans le contexte de relations croissantes entre le Vietnam et le Népal, en particulier dans le contexte post-pandémie, sa reconduction en tant que Consul honoraire du Vietnam au Népal a répondu à point nommé à la nécessité de promouvoir une coopération approfondie entre les deux pays tout en gérant correctement les problèmes consulaires et économiques qui se posent. – VNA