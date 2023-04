Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est entretenu en ligne lundi 17 avril avec la ministre mozambicaine des Affaires étrangères et de la Coopération, Verónica Macamo Dlhovo.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: baoquocte.vn

Bui Thanh Son a salué le développement positif de la coopération multiforme entre le Vietnam et le Mozambique au cours des dernières années, notamment l’entretien en ligne entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le président du Front de libération du Mozambique (FRELIMO) et le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi, et la visite au Vietnam de la présidente de l’Assemblée de la République du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, en juin 2022.Il a suggéré que les deux parties prennent des mesures pour promouvoir les relations bilatérales, telles que la facilitation de l’échange de délégations à tous les niveaux, le partage actif d’expériences et l’offre d’un soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier à un moment où le Mozambique assume le rôle de pays non permanent membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2023-2024.En ce qui concerne la coopération économique, commerciale et d’investissement, Bui Thanh Son a proposé que le gouvernement mozambicain continue de créer des conditions favorables aux activités de Viettel dans le pays, y compris sa participation aux projets de transformation numérique du gouvernement mozambicain et du ministère mozambicain des Affaires étrangères et de la Coopération.Il a affirmé que le Vietnam est prêt à exporter ses produits phares tels que le riz, les aliments, les biens de consommation, les vêtements et les chaussures vers le Mozambique et souhaite que les deux parties créent activement des conditions favorables pour que leurs entreprises se connectent et étudient le marché de l’autre.Le ministre mozambicain a affirmé que son pays chérit toujours son amitié traditionnelle avec le Vietnam et espère renforcer la coopération multiforme avec le Vietnam, en particulier dans l’administration publique, l’éducation et la formation, les télécommunications, pour porter la collaboration économique, commerciale et d’investissement à la hauteur des relations politiques bilatérales.Elle s’est engagée à créer des conditions favorables pour les opérations de Viettel au Mozambique et a remercié le gouvernement vietnamien d’avoir aidé à la mise en œuvre réussie de projets agricoles dans son pays.Lors de leur entretien, les deux parties ont également convenu que malgré des développements positifs, les relations entre les deux pays n’ont pas encore correspondu au potentiel et aux souhaits de leurs dirigeants.Dans cet esprit, ils se sont engagés à travailler ensemble pour bien préparer la 4e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Mozambique qui se tiendra en mai prochainà Maputo, au Mozambique, une occasion importante pour faire le point et définir de nouvelles orientations, contribuant à améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale.La diplomate mozambicaine a remercié le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour son initiative d’organiser l’entretien en ligne et se réjouit d’accueillir bientôt le ministre Bui Thanh Son au Mozambique. – VNA