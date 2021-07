La 6e consultation politique sous format virtuel entre le Vietnam et le Mexique

Hanoï (VNA) - La 6e consultation politique sous format virtuel entre le Vietnam et le Mexique pour discuter des mesures visant à renforcer les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun, a eu lieu mercredi soir.

L'événement a été co-présidé par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Nguyen Quoc Dung et son homologue mexicain Carmen Moreno Toscano.

Les deux parties ont partagé la situation de chaque pays pour répondre à la pandémie de COVID-19, stimuler la croissance économique et garantir le bien-être social. Elles ont examiné et évalué les secteurs de coopération bilatérale et discuté des mesures visant à intensifier les relations d'amitié et de coopération traditionnelles Vietnam-Mexique.



Elles ont convenu de collaborer étroitement pour renforcer les échanges de délégations, ainsi que la coopération entre les ministères et branches des deux pays sous diverses formes.

Le vice-ministre des AE Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung s'est déclaré réjoui du bon développement des relations bilatérales en matière d'économie et de commerce. Le Mexique est actuellement le 3e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine avec le commerce bilatéral atteignant 3,68 milliards de dollars.

Pour sa part, le vice-ministre Carmen Moreno Toscano a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires politiques et économiques importants du Mexique en Asie, notamment dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) duquel ils sont tous deux membres.

Les deux ministres ont convenu d'accélérer les négociations pour parvenir à la signature de certains accords visant à perfectionner le cadre juridique des relations de coopération dans la politique et la diplomatie, l'économie et la finance, la sécurité et la défense, l'éducation et la formation, etc.

En outre, ils ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun, et ont été unanimes à collaborer et s'entraider au sein des organisations internationales et forums multilatéraux tels que l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, le forum de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), etc. -VNA