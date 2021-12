Quang Tri (VNA) – Le commandement des gardes-frontières du ministère vietnamien de la Défense et du département des gardes-frontières de l’état-major général de l’Armée populaire lao ont salué leur coopération triennale lors d’une conférence tenue le 11 décembre à Huong Hoa, province de Quang Tri (Centre).

Le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên s’exprimant lors de la à la conférence à Huong Hoa, province de Quang Tri, le 11 décembre. Photo : VNA

S’adressant à la conférence à laquelle a assisté son homologue lao Vongkham Phommakone, le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên a hautement apprécié les résultats de la mise en œuvre de l’accord au cours des trois dernières années.

Il a estimé que ces résultats ont contribué au maintien de la paix, de la stabilité et du développement des zones frontalières de chaque pays, stimulant le développement socio-économique du Vietnam et du Laos, et consolidant l’amitié spéciale et coopération globale entre les deux Parties, les États et les armées.

Au cours des trois dernières années, les deux parties ont maintenu un échange régulier d’informations et une coopération étroite dans le cadre de patrouilles conjointes et de partage d’expériences en matière de protection et de gestion des frontières, de lutte contre la criminalité, tout en renforçant le travail de prévention et de contrôle du Covid-19.

Les deux parties ont travaillé en étroite collaboration pour effectuer des exercices pour assurer l’ordre et la sécurité dans les zones frontalières, organiser des programmes d’échange d’amitié frontalière afin de promouvoir l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les deux armées.

Lors de la conférence, les deux parties ont convenu que les gardes-frontières des deux pays continueront de se coordonner pour mettre en œuvre le contenu du protocole de coopération pour la période 2020-2025 et le plan de coopération pour 2022 entre les deux ministères de la défense, notamment dans la lutte contre la criminalité, l’immigration illégale et l’épidémie de Covid-19. - VNA