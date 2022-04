Vientiane (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue lao Saleumsay Kommasith ont coprésidé la 9e consultation au niveau de ministre des Affaires étrangères du 27 au 29 avril, saluant les réalisations importantes dans la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Vue de la 9e consultation diplomatique au niveau de ministre des Affaires étrangères Vietnam-Laos à Vientiane, du 27 au 29 avril. Photo : VNA



Ils ont noté des relations politiques étroites et confiantes avec la multiplication des visites et contacts de haut niveau et le déploiement efficace des mécanismes de coopération, le renforcement continu de la coopération en matière de défense et de sécurité.



La coopération économique a maintenu sa dynamique de développement. Au cours des trois premiers mois de 2022, le commerce bilatéral a atteint plus de 400 millions de dollars, en hausse de près de 20 % par rapport à la même période l’an dernier. Le Vietnam a injecté plus de 64 millions de dollars dans un nouveau projet d’investissement et deux autres existants au Laos.

Les deux parties ont convenu de continuer de coordonner leurs efforts au service des visites et contacts de haut niveau, de travailler en collaboration avec ministères, secteurs et localités des deux pays à la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau signés et des résultats de la 44e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, dont la bonne organisation des activivités en l’honneur de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2022.



Elles se sont accordées pour se coordonner dans la mise en œuvre efficace du programme d’action sur le renforcement de la coopération en matière de diplomatie économique entre les deux ministères des Affaires étrangères pour la période 2020-2025.

Les deux parties se sont entendues pour continuer de travailler en étroite collaboration dans les forums multilatéraux ; de concert avec d’autres pays de l’ASEAN, maintenir sa position commune sur la question de la Mer Orientale, régler les différends par des moyens pacifiques, respecter le droit international et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), mettre en œuvre efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) en vue de parvenir au Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Plus tôt, juste après son arrivée au Laos, mercredi après-midi 27 avril, le chef de la diplomatie vietnamienne a rendu visite et conversé avec le personnel de l’ambassade du Vietnam et des organes auprès de l’ambassade. – VNA