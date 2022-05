Hanoi (VNA) – Les présidents de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et du Laos Xaysomphone Phomvihane se sont entretenus lundi 16 mai à Vientiane sur les mesures destinées à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale vietnamo-lao.

Entretien entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et son homologue lao Xaysomphone Phomvihane. Photo: VNA



Le dirigeant lao a salué la visite officielle de son hôte, la première d’un dirigeant clé vietnamien en l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, célébrant le 60e anniversaire des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos ; et également le première de la plus haute délégation étrangère au Laos depuis le 11e Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao.



Le dirigeant lao a salué la visite officielle de son hôte, la première d'un dirigeant clé vietnamien en l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, célébrant le 60e anniversaire des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos ; et également le première de la plus haute délégation étrangère au Laos depuis le 11e Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao.

Saluant les grandes réalisations enregistrées ces dernières années par le Parti, l'Etat et le peuple lao, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a affirmé que son pays soutient toujours de tout cœur, se tient prêt à soutenir et à accompagner le Laos pour surmonter toutes les difficultés et défis, continuer à se développer durablement et avoir un rôle et une position de plus en plus importants sur la scène internationale.

Cérémonie de signature des documents de coopération Vietnam-Laos. Photo: VNA



Les deux dirigeants ont souligné que, face à l’évolution complexe de la situation internationale et régionale, les deux parties voient clairement l’intérêt de maintenir et de cultiver des relations de voisinage proches, fidèles et uniques pour la sécurité et le développement du Vietnam et du Laos, les considéant comme la loi du développement et ayant une signification vitale et étant l’un des facteurs décisifs pour la victoire de l’œuvre révolutionnaire de chaque pays.



Les deux dirigeants ont souligné que, face à l'évolution complexe de la situation internationale et régionale, les deux parties voient clairement l'intérêt de maintenir et de cultiver des relations de voisinage proches, fidèles et uniques pour la sécurité et le développement du Vietnam et du Laos, les considéant comme la loi du développement et ayant une signification vitale et étant l'un des facteurs décisifs pour la victoire de l'œuvre révolutionnaire de chaque pays.

Ils ont constaté avec joie qu'au cours des dernières années, les deux parties ont déployé des efforts conjoints pour maintenir des visites régulières, des contacts de haut niveau et des mécanismes de coopération bilatérale, et ont obtenu des résultats des liens dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de la formation, des transports et de la coopération décentralisée.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê va fleurir le Monument des soldats inconnus à Vientiane. Photo: VNA



Le commerce bilatéral au cours des quatre premiers mois de 2022 a atteint 558,2 millions de dollars, en hausse de 20,2% par rapport à la même période en 2021. Le Vietnam maintient sa position de troisième investisseur étranger au Laos, avec 214 projets valides totalisant environ 5,33 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre sérieusement et efficacement les accords et les résultats des récentes visites de haut niveau, notamment l’Accord stratégique de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030 et l’Accord de coopération bilatérale Vietnam-Laos pour la période 2021-2025, de bien coordonner des activités significatives dans le cadre de l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022. – VNA