Hanoi, 10 février (VNA)- Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a souhaité le 10 février que les relations de coopération entre les forces de la police de son pays et du Vietnam continuent de se développer au service de la réalisation des objectifs de développement de chaque nation.

Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith (droite) et le ministre vietnamien de la Sécurité publique, To Lam. Photo : VNA

En recevant le ministre vietnamien de la Sécurité publique, To Lam, en visite dans ce pays, le Premier ministre laotien a également apprécié les liens bilatéraux fructueux dans ce secteur, notamment dans la lutte contre la criminalité et la formation du personnel.



Pour sa part, le ministre To Lam a remercié le Laos pour le soutien de son peuple dans la lutte pour l'indépendance nationale d’hier ainsi que dans l’œuvre de la protection de la sécurité nationale et de l'ordre social d’aujourd'hui.

Le ministre To Lam a demandé aux deux pays de continuer une coopération intégrale, notamment dans le contexte où le Vietnam assume le rôle de présidence de l’ASEAN et un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies du mandat 2020-2021, tandis que le l’Assemblée nationale du Vietnam assume la présidence de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN.

Après avoir informé l'hôte des résultats de son récent entretien avec le ministre laotien de la Sécurité Vilay Lakhamphong, To Lam a déclaré que les deux parties continueront de travailler ensemble pour achever les nouvelles missions et contribuer aux liens traditionnels entre les deux peuples.

Auparavant, To Lam et Vilay Lakhamphong avaient eu un entretien au cours duquel ils étaient convenus de coordonner la mise en œuvre des accords bilatéraux, tout en maintenant l'échange de délégations et la coordination dans le traitement des questions émergeantes, afin de prévenir les effets négatifs causés par les forces hostiles et criminels dans la sécurité de chaque pays.

L'hôte et l'invité se sont engagés à améliorer le partage d'informations, en particulier celles concernant les problèmes régionaux et mondiaux affectant la sécurité et l'ordre, ainsi qu'à lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration illégale, et à prévenir et lutter contre les menaces de sécurité non traditionnelles affectant la coopération bilatérale.

Ils réaliseront également efficacement les conventions et accords internationaux auxquels les deux pays sont membres, mèneront des négociations pour la signature d'un accord d'extradition et accorderont un soutien mutuel lors de forums régionaux et mondiaux.



Les accords des deux gouvernements dans les zones frontalières seront exécutés afin d’assurer la sécurité et l’ordre et de construire une frontière de paix, de coopération et de développement.

A l’issue de l’entretien, les deux parties ont signé un plan de mise en œuvre de l'accord de coopération 2020 entre les deux ministères.

À cette occasion, le ministre To Lam a remis des ordres et médailles d'amitié à 18 cadres du ministère laotien de la Sécurité publique pour leur contribution aux liens entre les deux ministères.- VNA