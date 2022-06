Hanoi (VNA) – L’Inspection du gouvernement vietnamien et la Commission d’inspection du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) ont signé mercredi 1er juin à Hanoi un protocole d’accord de coopération.

L’inspecteur général du gouvernement vietnamien, Doàn Hông Phong (à droite) et son homologue lao Khamphan Phommaphat, à Hanoi, le 1er juin. Photo : VNA



Ce texte, conclu à l’issue de l’entretien entre l’inspecteur général du gouvernement vietnamien, Doàn Hông Phong, et son homologue lao Khamphan Phommaphat, prévoit de renforcer davantage les liens entre les deux agences.



Elles avaient signé des accords de coopération à cinq reprises en 1998, 2005, 2007, 2012 et 2016 pour guider les activités de coopération en matière d’inspection, de règlement des plaintes et de dénonciation, de prévention et de contrôle de la corruption entre les branches d’inspection des deux pays.

Nous avons non seulement renouvellé cet accord de coopération entre les deux agences, mais également ouvert de nouveaux contenus de coopération, notamment l’établissement d’un mécanisme de réception et de règlement des plaintes des ressortissants de l’un et de l’autre pays conformément à leurs lois respectives, a souligné Doàn Hông Phong.

Il s’agit d’une activité concrète de coopération visant à matérialiser les déclarations faites par les dirigeants des deux Partis dans la Déclaration commune Vietnam-Laos publiée à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du secrétaire général du PPRL et président lao en juin 2021, a-t-il déclaré.

Doàn Hông Phong a salué la visite de travail au Vietnam du membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PPRL, président de la Commission d’inspection du Comité central du PPRL, chef du Comité central de prévention et de lutte contre la corruption et inspecteur général lao Khamphan Phommaphat.

La signature de cette coopération renforcée contribue à cultiver les relations traditionnelles entre les deux pays à l’occasion du 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales et du 45e anniversaire de la signature du traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, Laos-Vietnam, a-t-il conclu. – VNA