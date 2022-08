Phan Dinh Trac , membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des affaires intérieures (à droite), et le ministre de la Justice du Laos, Phayvy Siboualypha. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam, le ministre lao de la Justice, Phayvy Siboualypha, a rencontré le 23 août à Hanoï Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique du Parti, secrétaire du Comité central, chef de la Commission centrale des affaires intérieures.

Il a également rencontré Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique du Parti, secrétaire du Comité central, président de la Cour populaire suprême du Vietnam.



Lors de la rencontre, Phan Dinh Trac a salué la coopération entre les ministères vietnamien et lao de la Justice au cours des dernières années, en particulier dans la formation de ressources humaines, la résolution des questions liées aux migrations libres et aux mariages sans acte de mariage dans les zones frontalières, ainsi que dans l’entraide judiciaire en matière civile.

Il a appelé à une coopération de plus en plus efficace entre les deux ministères, notamment dans la formation de ressources humaines.

Nguyen Hoa Binh , membre du Bureau politique du Parti, secrétaire du Comité central, président de la Cour populaire suprême du Vietnam (à droite), et le ministre de la Justice du Laos, Phayvy Siboualypha. Photo: VNA

Pour sa part, le président de la Cour populaire suprême, Nguyen Hoa Binh, a déclaré espérer que les relations entre les ministères de la Justice des deux pays seraient de plus en plus consolidées et développées sur tous les aspects.

Le ministre lao de la Justice, Phayvy Siboualypha, a déclaré que la coopération entre les deux ministères s’approfondissait, avant d’affirmer que les aides vietnamiennes avaient aidé le Laos à former du personnel dans ce secteur.-VNA