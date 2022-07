Hanoi (VNA) - Le Vietnam et le Laos chérissent leur camaraderie et leur fraternité traditionnelles, a déclaré à la presse mardi 19 juillet le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lê Hoài Trung.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith (à droite) et le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV Vo Van Thuong. Photo: VNA

Le responsable a fait ces remarques dans une interview à la fin d’une visite de trois jours au Laos, à partir du 17 juillet, d’une délégation vietnamienne pour assister à la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et 45 ans de la signature du traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos.



Concernant les célébrations des deux anniversaires majeurs qui se sont déroulés simultanément dans les deux pays, lundi 18 juillet, le responsable a déclaré que les dirigeants et le peuple lao étaient profondément émus par le discours du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong lors de la célébration à Hanoi.



Lê Hoài Trung a ajouté que la partie lao appréciait l’affirmation du secrétaire général Nguyên Phu Trong, selon laquelle le Vietnam accorde la plus haute priorité aux relations avec le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), l’État et le peuple lao.



Il a fait savoir que le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith s’est également engagé à travailler de manière cohérente avec le PCV et l’État vietnamien pour promouvoir les relations spéciales entre les deux pays.

Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV Lê Hoài Trung (à gauche) et son homologue lao Thongsavanh Phomvihane Photo : VNA



Le responsable a déclaré que lors de la visite au Laos, la délégation vietnamienne dirigée par le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV Vo Van Thuong a assisté à la grande célébration à Vientiane.



Vo Van Thuong a eu des entretiens avec le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, le Premier ministre lao Phankham Viphavanh, le président de l’Assemblée nationale du Laos Xaysomphone Phomvihane et d’autres dirigeants et anciens dirigeants lao. Il a également assisté à d’autres activités de célébration, dont une exposition sur les relations Vietnam-Laos, et visité des projets de coopération économique au Laos.



La délégation vietnamienne a transmis les meilleurs sentiments du PCV, de l’État et du peuple vietnamiens envers le Laos, et leur appréciation pour le soutien et la coopération du PPRL, de l’État et du peuple lao pour le Vietnam pendant différentes périodes.



Les deux parties se sont échangées sur les orientations spécifiques pour mettre en œuvre les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays dans les secteurs, notamment la défense et la sécurité, la culture et les affaires sociales et l’économie, a encore indiqué Lê Hoài Trung. – VNA