Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Nguyen Lam, vice-président de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti, s’est entretenu le 4 novembre à Hanoï avec Chanthavong Sene, vice-président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos.



L'entretien a été consacré aux expériences liées à la mobilisation des masses. Il a été organisé à l’occasion de la visite au Vietnam du 25 octobre au 8 novembre d’une délégation du Comité central du Front d’édification nationale du Laos, selon un accord de coopération entre la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Comité central du Front d’édification nationale du Laos.



Lors de l’entretien, les deux parties ont convenu de travailler ensemble, de se coordonner étroitement afin de mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération pour la période 2021-2025. Elles ont mis l'accent sur le renforcement des échanges de délégations, d'informations, d'expériences, ainsi que de la coopération et de l'entraide dans la sensibilisation des gens, notamment des jeunes, aux relations spéciales traditionnelles entre le Vietnam et le Laos…-VNA