Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est entretenu jeudi 18 août à Hanoi avec le vice-Premier ministre kazakh et ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tileuberdi sur les mesures destinées à promouvoir les liens entre le Vietnam et le Kazakhstan.

Entretien entre le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre kazakh et ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tileuberdi à Hanoi, le 18 août. Photo : VNA

Le ministre Bui Thanh Son a souligné que la visite du chef de la diplomatie kazakh à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales devra donner un nouvel élan aux relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays.Appréciant l’accompagnement des représentants des organes des finances et de l’investissement du Kazakhstan lors de cette visite, il a proposé que le Kazakhstan prête attention et soutienne les investisseurs vietnamiens opérant sur son marché.Le vice-Premier ministre et ministre Mukhtar Tileuberdi a affirmé que le Vietnam est un partenaire prioritaire dans la région et considère la promotion d’une coopération étroite avec le Vietnam comme un élément important de la politique étrangère du Kazakhstan avec l’Asie-Pacifique.Il a considéré que les deux pays disposent encore d’un fort potentiel de coopération économique et commerciale, notamment dans les domaines de l’agriculture et du tourisme, de l’énergie propre, de la haute technologie.Il s’est félicité du projet d’établir une liaison aérienne directe entre le Vietnam et le Kazakhstan pour promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme et des transports dans les temps à venir.Dans une atmosphère d’ouverture et de confiance mutuelle, les deux parties ont eu des échanges approfondis sur les domaines de la coopération bilatérale et ont partagé des questions internationales et régionales d’intérêt commun.Les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau ; d’exploiter plus efficacement les opportunités que représentent l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) dont le Kazakhstan est membre.Elles ont prévu d’organiser au plus tôt une réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique Vietnam-Kazakhstan ; d’étudier la possibilité d’établir des joint-ventures dans des secteurs potentiels tels que le textile et l’habillement, l’agroalimentaire ; et de facilier l’accès de leurs marchandises aux marchés de l’un et de l’autre.Les deux parties ont également souligné la nécessité de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale ; ont convenu de renforcer leur coordination au sein des organisations et forums régionaux et internationaux, en particulier l’ONU, la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) dont le Kazakhstan assume la présidence tournante en 2020-2022. – VNA