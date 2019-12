Lors de l'entretien (Photo: VNA)



Hanoi, 18 décembre (VNA) - La vice-présidente de l'Assemblée nationale Tong Thi Phong et le vice-président de la Chambre des conseillers du Japon Ogawa Toshio ont convenu de promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays lors de leur entretien à Hanoi le 18 décembre.Ogawa Toshio dirige une délégation de la Chambre des conseillers du Japon en visite de travail au Vietnam du 17 au 20 décembre.La vice-présidente de l’AN a affirmé que le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire de confiance et un partenaire économique de premier plan. Elle a cité des statistiques qui montraient que le commerce bilatéral avait atteint 36,7 milliards d’USD jusqu'en novembre dernier. Le Japon est le plus grand fournisseur d'aide publique au développement au Vietnam et le deuxième plus grand investisseur étranger au Vietnam.Selon elle, le Vietnam et le Japon ont de nombreux atouts complémentaires, d'où de nombreuses opportunités de renforcer leur coopération, en particulier lorsqu'ils sont tous deux membres de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).Elle a noté que la coopération entre l'AN vietnamienne et la Chambre des conseillers du Japon, ainsi qu'entre les parlementaires des deux pays, avait été constamment renforcée.Pour renforcer davantage le partenariat entre les organes législatifs des deux pays, la vice-présidente Tong Thi Phong a proposé que les deux parties maintiennent des visites et des réunions de haut niveau, et soutiennent les deux gouvernements dans la mise en œuvre des accords signés et des programmes de coopération dans tous les domaines, tout en coordonnant étroitement lors dé forums internationaux et régionaux.Elle a demandé à la partie japonaise de coordonner et d'appuyer le Vietnam lorsque le pays est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2020-2021, président de l'ASEAN et président de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN en 2020.L'invité japonais a souligné que depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973, les relations entre le Vietnam et le Japon se sont sans cesse renforcées et développées dans tous les aspects, de la politique à la culture et aux échanges entre les peuples. Les deux pays ont porté leurs liens au niveau de partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie.Ogawa a grandement apprécié le soutien matériel et spirituel du Vietnam au Japon en période de catastrophes naturelles.Il a exprimé le souhait que les deux pays échangent davantage de visites et partagent leurs expériences dans divers domaines.Les deux pays devraient promouvoir davantage la coopération et les échanges entre leurs organes législatifs, les groupes parlementaires d'amitié et les parlementaires, a-t-il déclaré. -VNA