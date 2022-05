Binh Phuoc (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge ont organisé samedi 14 mai au poste-frontière international de Hoa Lu, dans la province de Binh Phuoc, leur 5e dialogue sur la politique de défense.

Vue du 5e dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et le Cambodge, le 14 mai. Photo : VNA

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense et le général Neang Phat, secrétaire d’État permanent au ministère de la Défense nationale du Cambodge ont participé à cet événement à la veille du premier échange d’amitié pour la défense frontalière Vietnam-Cambodge.

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale et des questions d’intérêt commun ; ont estimé que l’environnement politique et sécuritaire mondial et régional connaît actuellement de nombreuses évolutions complexes, des risques potentiels d’instabilité.

Les deux parties ont partagé une perception commune des développements complexes de la pandémie de Covid-19, de l’émergence de défis de sécurité traditionnels et non traditionnels qui posent de grands défis à la paix et à la stabilité dans la région et le monde.

Dans ce contexte, l’ASEAN continue de promouvoir son rôle central dans l’architecture de sécurité régionale, en promouvant le dialogue et la coopération parmi ses pays membres ainsi qu’avec ses partenaires pour la paix et la stabilité régionales.

En ce qui concerne la coopération en matière de défense, les deux parties ont hautement apprécié les résultats positifs de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Cambodge durant ces derniers temps, malgré l’impact de la pandémie.

Les deux parties ont convenu de promouvoir leur coordination pour mettre en œuvre efficacement le plan d’organisation des activités dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022.

Elles se sont accordées pour renforcer les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, en maintenant efficacement les mécanismes de coopération bilatérale en matière de défense, notamment le dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel.

Les deux parties ont convenu de continuer de promouvoir les liens entre les forces de gestion des frontières par les échanges, le jumelage, le partage d’informations, les patrouilles conjointes, la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité, l’immigration illégale.

Elles ont également prévenu de continuer de travailler ensemble à la prévention et au contrôle des maladies, d’améliorer l’efficacité de la coopération en matière de formation et de collaborer étroitement dans les mécanismes et forums multilatéraux. – VNA