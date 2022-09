Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin a rencontré mardi 13 septembre à Hanoi une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge (VCFA), dirigée par sa présidente Nguyên Thi Thanh.

Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin et la délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge, à Hanoi, le 13 septembre. Photo : VNA Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin et la délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge, à Hanoi, le 13 septembre. Photo : VNA

Le dirigeant cambodgien a apprécié le rôle et les contributions de la VCFA et de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, affirmant qu’ils agissent comme un pont pour promouvoir davantage la coopération et les échanges entre les peuples des deux pays.Samdech Heng Samrin s’est réjoui de l’épanouissement des liens traditionnels et de la collaboration bilatérale, et a félicité le Parti, l’État et le peuple du Vietnam pour leurs réalisations dans la cause de la construction et du développement nationaux.Selon le dirigeant cambodgien, dans le contexte où le monde est confronté à des crises et à l’instabilité, le rôle des deux associations d’amitié est de plus en plus important dans la promotion de la solidarité et du soutien mutuel pour relever conjointement les défis qui auront un impact sur le développement socio-économique de chaque pays.Il a affirmé que l’Assemblée nationale du Cambodge soutient toujours les activités de coopération et d’assistance mutuelle entre les deux associations d’amitié, contribuant au développement socio-économique des deux pays, ainsi qu’à la promotion de leurs relations.Pour sa part, la présidente de la VCFA, qui est également présidente de la Commission chargée des affaires des députés de l’Assemblée nationale du Vietnam, a déclaré que la VCFA conjuguera ses efforts avec l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam pour mener à bien l’accord de coopération bilatérale pour la période 2022-2027.Elle a également informé le président de l’Assemblée nationale du Cambodge des activités de l’association, notamment la diffusion d’informations sur l’amitié traditionnelle entre les deux pays, l’organisation d’activités célébrant l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge ainsi que la préparation d’échanges populaires en novembre. – VNA