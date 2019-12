Le ministre de la Défense Ngo Xuan Lich (gauche) et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, Tea Banh à la cérémonie d’accueil, le 20 décembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le 20 décembre à Hanoï, le ministre de la Défense Ngo Xuan Lich a présidé la cérémonie d’accueil en l’honneur du vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, Tea Banh, qui effectue une visite de travail du 19 au 22 décembre au Vietnam.

Après la cérémonie d’accueil, les deux ministres de la Défense se sont entretenus.

Les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coopération ces dernières années, notamment en matière de logistique, de technologie, de technologie de défense, de formation de cadres, de recherche et de rapatriement des restes de soldats et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Les deux parties ont étroitement collaboré dans la mise en œuvre du protocole pour la période 2015-2019 et du plan de 2019 entre les deux ministères, dans la gestion de leurs zones frontalières et dans la lutte contre des complots de forces hostiles.

Dans l’avenir proche, les deux ministères renforceront les travaux de sensibilisation auprès des jeunes générations à l’amitié et à la solidarité des deux peuples et deux armées, la lutte contre les complots de forces hostiles visant à nuire aux relations Vietnam-Cambodge.

Ils intensifieront leur partage d’informations et d’expériences et l’échange de délégations et amélioreront l’efficacité de leurs mécanismes de coopération, y compris le dialogue sur la politique de défense.

Ils ont également convenu de promouvoir leur collaboration dans la garantie de la sécurité et de la sûreté dans les zones frontalières, la formation et l’entraînement ainsi que dans la recherche et le rapatriement des restes de soldats et experts vietnamiens.

Les ministres Ngo Xuan Lich et Tea Banh ont signé un protocole sur la coopération bilatérale pour la période 2020-2024 et un plan de coopération pour 2020. -VNA