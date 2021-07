La borne 313 à la paire de poste frontaliers internationaux de Ha Tien dans la ville de Ha Tien, province de Kien Giang et de Preak Chak dans le district de Kompong Trach, province de Kampot au Cambodge. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères, président du Comité national des frontières, président du Comité mixte de délimitation de la frontière terrestre Vietnam - Cambodge, Nguyen Minh Vu a tenu le 28 juillet une réunion en ligne avec le ministre de haut rang chargé des travaux frontaliers cambodgiens, président du Comité mixte de délimitation de la frontière terrestre Cambodge-Vietnam, Var Kim Hong, afin de discuter des questions frontalières terrestres entre les deux pays.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant le développement favorable des relations entre le Vietnam et le Cambodge, malgré les évolutions très compliquées du COVID-19 dans chaque pays ; affirmant que les deux gouvernements et les deux peuples se sont soutenus pour faire face à l'épidémie.



En outre, les agences chargées des frontières ainsi que les localités vietnamiennes et cambodgiennes se sont étroitement coordonnées pour mettre en œuvre deux documents juridiques reconnaissant les résultats de la délimitation et de la pose de bornes d'environ 84 % de la frontière terrestre entre les deux pays, signés le 5 octobre 2019 et entré en vigueur à compter du 22 décembre 2020.



Concernant l'orientation des travaux futurs, les deux parties ont convenu de continuer à appliquer pleinement les accords dans la gestion des frontières et des bornes ; de résoudre étape par étape la délimitation des frontières terrestres en suspens (environ 16%) ; de se préparer à la prochaine réunion du Comité mixte de délimitation de la frontière terrestre entre le Vietnam - Cambodge et Cambodge – Vietnam ; d’étudier conjointement des formes d'échanges flexibles pour bien résoudre les problèmes frontaliers, contribuant à la consolidation et à la construction d'une frontière Vietnam-Cambodge de paix, de stabilité, de coopération et de développement - VNA