Khanh Hoa, 17 janvier (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a reçu le 17 janvier le deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunéi Dato Erywan Pehin Yusof dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa, en marge de la conférence retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN.

Les deux ministres se sont félicités du nouveau développement des relations entre les deux pays, notamment depuis la mise en place de leur partenariat intégral en 2019.



Pham Binh Minh a proposé que les deux parties continuent de se coordonner étroitement dans la mise en œuvre des résultats de la visite du sultan de Brunei, afin de porter la valeur commerciale bilatérale à 500 millions de dollars en 2025.



Le ministre du Brunei a félicité le Vietnam pour ses récents progrès en matière de développement et d'intégration, a exprimé sa conviction et s'est engagé à soutenir le Vietnam à assumer avec succès les rôles de président de l'ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.



Les deux sont convenus que le Vietnam et le Brunei devraient continuer de prendre des mesures afin d'accélérer leur partenariat global, d'accroître l'échange d'expériences et de coordonner les positions de la présidence de l'ASEAN 2020 et de la présidence de l'ASEAN 2021 sur les questions internationales et régionales, y compris la consolidation de la rôle central de l'ASEAN dans la région, et la réponse aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, le maintien de la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et d'aviation, le respect du droit en mer Orientale, l’accélération des négociations pour un code de conduite efficace et pratique des parties en mer Orientale (COC) conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) 1982.-VNA