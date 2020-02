Bandar Seri Begawan (VNA) – Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Tô Lâm, et le deuxième ministre brunéien de la Défense, Awang Halbi bin Mohd Yussof ont convenu d’intensifier la coopération intégrale, en particulier dans l’échange d’informations sur la sécurité conventionnelle et non conventionnelle et la lutte contre la criminalité.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Tô Lâm (à gauche, au centre) et le deuxième ministre brunéien de la Défense, Awang Halbi bin Mohd Yussof. Photo : VNA

Lors de leur entretien, vendredi 14 février, les deux ministres ont convenu de l’importance d’accorder la priorité à la coordination dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité de haute technologie, le trafic de drogue, la criminalité économique ainsi que la garantie de cybersécurité.D’autre part, ils ont discuté des solutions aux défis de sécurité des deux nations ainsi que des problèmes émergents dans la lutte contre la criminalité.Les deux ministres ont également souligné l’avancement des relations bilatérales et ont salué la publication de la déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique intégral entre les deux pays en mars 2019.Ils ont salué la coordination entre les deux ministères dans les mécanismes bilatéraux et multilatéraux, notamment dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi que dans la Conférence des chefs des polices de l’ASEAN (ASEANAPOL).Le ministre Awang Halbi bin Mohd Yussof, qui est également président du Comité de la sécurité nationale du Brunei, s’est déclaré convaincu que la visite au Brunei du ministre vietnamien de la Sécurité publique contribuera à approfondir les liens binationaux en général, et entre les deux ministères en particulier.Le ministre Tô Lâm a proposé de créer un groupe de travail conjoint de coopération politique et sécuritaire, un dialogue annuel au niveau vice-ministériel sur la prévention et la lutte contre la criminalité, ainsi qu’une hotline pour soutenir le sauvetage en mer, la coopération pétrolière, la lutte contre la pêche illégale, la gestion des entrées et sorties, la prévention et la lutte contre le terrorisme, la protection des citoyens d’un pays dans l’autre, ainsi que d’étudier la mise en place d’un mécanisme pour traiter les affaires liées à la cybersécurité, à la criminalité de haute technologie.Il a proposé au ministère brunéien de la Défense de favoriser le soutien mutuel aux initiatives de prévention et de lutte contre la criminalité dans le cadre de l’ASEAN et à la recherche de criminels, de renforcer la connectivité entre la sous-région du Mékong et la région de croissance de l’est de l’ASEAN (BIMP-EAGA) en matière de prévention, de lutte et d’extradition de criminels.À cette occasion, le ministre Tô Lâm a invité son homologue à se rendre au Vietnam pour assister à la célébration de la 75e Journée traditionnelle des forces de police populaires du Vietnam et à la 14e réunion ministérielle de l’ASEAN sur la criminalité transnationale (AMMTC-14) qui sera organisée par le ministère vietnamien de la Sécurité publique. – VNA