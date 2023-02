Dhaka (VNA) - Le Vietnam et le Bangladesh - deux économies émergentes à croissance rapide, une population et un marché importants, et une main-d’œuvre jeune et abondante – disposent d’une large marge de manoeuvre pour élargir leur coopération, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Pham Viêt Chiên.

L’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Pham Viêt Chiên reçue par la Première ministre Sheikh Hasina. Photo: VNA

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations, le diplomate a recommandé aux parties de mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux et les mécanismes de coopération existants.Il a mis l’accent sur le Comité conjoint sur la coopération économique, culturelle et scientifique et technologique et le sous-comité mixte sur le commerce, et a proposé de construire de nouveaux mécanismes adaptés à leurs nouveaux contextes de développement.L’ambassadeur Pham Viêt Chiên a déclaré que les deux pays défendent le rôle du multilatéralisme dans la création et le maintien d’un environnement pacifique et stable au service de la coopération et du développement aux niveaux régional et mondial.Portant le fardeau du changement climatique, ils montrent des approches similaires à des problèmes mondiaux tels que la réponse au changement climatique ainsi que la sécurité alimentaire et énergétique, a-t-il ajouté.Les deux se coordonnent étroitement dans de nombreux forums multilatéraux et continuent de se soutenir mutuellement sur la scène internationale, a-t-il déclaré, indiquant que la célébration du cinquantenaire des liens se déroulera tout au long de 2023 avec diverses activités.L’amitié traditionnelle entre les pays a été sans cesse consolidée, développée et approfondie à travers tous les canaux du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et des échanges populaires. De nombreux accords bilatéraux ont été signés et une série de mécanismes de coopération formés dans différents domaines tels que le commerce, l’industrie, l’agriculture, l’aquaculture, l’élevage et la science et la technologie.Le Bangladesh est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Asie du Sud. Les échanges ont presque quadruplé en une décennie, passant d’environ 350 millions de dollars en 2012 à environ 1,47 milliard de dollars en 2022. Les deux pays ont ciblé en 2018 l’objectif de porter leur commerce bilatéral à 2 milliards de dollars. – VNA