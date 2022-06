Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est entretenu au téléphone le 1er juin avec le ministre fédéral des Affaires européennes et internationales d’Autriche, Alexander Schallenberg.

Lors de leur conversation téléphonique, les deux ministres ont convenu de maintenir l'échange de délégations et de contacts à tous les niveaux, de coordonner l'organisation des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et de renforcer les activités de promotion de commerce et d’investissement et élargir la coopération dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la réponse au changement climatique, le traitement des déchets, l'industrie de transformation...

Les deux parties sont convenues de travailler en étroite collaboration pour organiser avec succès la prochaine réunion du Comité mixte sur la coopération économique et commerciale Vietnam-Autriche, en profitant des opportunités et des avantages offerts par l'accord de libre-échange Vietnam-Sud-UE (EVFTA).

Le ministre Bui Thanh Son a proposé au gouvernement autrichien d’exhorter l'Assemblée fédérale autrichienne à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Les deux parties ont affirmé continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums et organisations multilatéraux tels que les Nations unies, l'ASEM, l'ASEAN, l’UE.

Actuellement, l'Autriche figure dans le groupe des 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE) avec la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux en 2021 atteignant près de 3,5 milliards de dollars.

La coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la culture, et de la coopération au développement entre les deux pays a continué d'enregistrer des progrès positifs. -VNA