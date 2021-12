Hanoi (VNA) – Le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên et le secrétaire adjoint à la stratégie, à la politique et à l’industrie au ministère australien de la Défense, Peter Tesch, ont coprésidé mercredi 1er décembre le 5e dialogue sur la politique de défense Vietnam-Australie.

Vue du 5e dialogue sur la politique de défense Vietnam-Australie, le 1er décembre. Photo : VNA

Lors de l’événement organisé par liaison vidéo, les deux parties ont affirmé que le partenariat stratégique Vietnam-Australie, en particulier leur coopération en matière de défense, avait été maintenu et promu ces derniers temps, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement commun dans la région et le monde.

Echangeant des points de vue sur les situations mondiale et régionale et les problèmes d’intérêt commun, les deux parties ont partagé une position commune concernant la question de la Mer Orientale.

Les deux parties ont souligné l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de régler les différends maritimes par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Il est également nécessaire de mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ainsi que d’accélérer les négociations pour parvenir rapidement à un Code de conduite (COC) efficace et substantiel conformément au droit international, ont-ils ajouté.

Les deux parties ont convenu de continuer à maintenir et à renforcer les liens de défense et d’approuver un plan de coopération bilatérale en matière de défense pour la période 2022-2024. Elles ont déclaré que les deux pays sont des membres responsables de la Conférence élargie des ministres de la défense de l’ASEAN (ADMM ) et se consultent et se soutiennent régulièrement aux forums régionaux.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a salué la proposition du ministère australien de la Défense de faire don d’équipements et de fournitures médicales au Vietnam. Il a espéré une aide australienne supplémentaire pour le Vietnam concernant la mission de maintien de la paix des Nations unies.

Il a souligné que le Vietnam soutenait le partenariat stratégique intégral ASEAN-Australie et était prêt à mettre en œuvre efficacement les résultats de la 2e réunion informelle des ministres de la Défense ASEAN-Australie sur la base du consensus du bloc régional.

Peter Tesch a informé que l’Australie s’était engagée à aider le Vietnam à transporter son hôpital de campagne de niveau 2 à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud en 2022 et à faire don de certains équipements pour améliorer la capacité du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

Plus tôt, le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a également reçu l’ambassadrice d’Australie au Vietnam Robyn Mudie. – VNA