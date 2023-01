L'ambassadeur Andrew Goledzinowski. Photo: Ambassade d'Australie au Vietnam



Hanoi (VNA) - En 2023, le Vietnam et l'Australie célébreront le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, s’orientant vers le reclassement des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral à un moment approprié fixé par les dirigeants des deux pays.

L'ambassadeur d'Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski a affirmé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie (26 février 1973 - 2023) serait une étape importante dans les relations bilatérales.

L’événement vise à passer en revue et à célébrer les réalisations que les deux pays ont accomplies au cours des 50 dernières années, ainsi qu’à examiner comment façonner au mieux les relations bilatérales afin de tirer parti des opportunités et de relever les nouveaux défis, a souligné l'ambassadeur Andrew Goledzinowski.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (gauche) et le président de la Chambre des représentants australienne, Milton Dick. Photo: VNA



Il a exprimé le souhait de travailler en étroite collaboration avec les partenaires vietnamiens pour discuter des opportunités de faire passer la coopération bilatérale au niveau supérieur.

L'Australie prévoit une gamme d'activités intéressantes pour honorer les cultures indigènes, l'amour du sport, la nourriture et les boissons de classe mondiale, ainsi que le dynamisme et l'innovation des deux pays, a fait savoir le diplomate australien.

Le renforcement de la coopération économique et l’approfondissement des relations commerciales et d'investissement constitueront une partie importante du programme de coopération bilatérale en cette année importante, a indiqué Andrew Goledzinowski.

Des étudiants australiens à la centrale hydroélectrique de Hoa Binh. Photo: VNA



A cette occasion, il a déclaré que la reprise économique du Vietnam en 2022 était impressionnante, contribuant ainsi à consolider encore la réputation que le Vietnam a acquise pendant la pandémie de Covid-19, car la croissance nationale en 2020 et 2021 était toute positive.

Cependant, selon l'ambassadeur, l'année prochaine sera probablement plus difficile car le PIB mondial devrait diminuer, ce qui aura plus d'impact sur la demande d'exportations du Vietnam. En outre, la volatilité des marchés des capitaux et la réduction des liquidités sont également des défis auxquels le gouvernement du Vietnam devra faire face.

L'Australie est fière de travailler avec le Vietnam pour soutenir la croissance et le développement économiques, tout en renforçant le commerce et l'investissement entre les deux pays. Le programme de développement de l'Australie soutient la croissance économique du Vietnam, notamment par le développement des marchés de capitaux vietnamiens, la réforme de l'environnement économique et commercial et la transition énergétique verte.

Les investisseurs australiens recherchent également activement des opportunités pour établir de nouveaux partenariats au Vietnam.

Félicitant le Vietnam d'être devenu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025, l'ambassadeur australien a déclaré que les droits de l'homme étaient un domaine important des relations de coopération bilatérale entre le Vietnam et l'Australie.



Conférence Vietnam- Australie à Sydney. Photo: VNA

Il a exprimé son désir d'en savoir plus sur les priorités et les objectifs du Vietnam pendant son mandat au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que d'échanger les manières auxquels les deux pays peuvent recourir pour renforcer leur participation au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le dialogue bilatéral sur les droits de l'homme au début de 2023.

Concernant les efforts anti-corruption du Vietnam ces dernières années, l'ambassadeur Goledzinowski a hautement apprécié la coopération entre le Vietnam et l'Australie dans ce domaine, et exprimé sa joie que l'Australie ait pu partager les leçons tirées de sa lutte contre la corruption.

Selon lui, les efforts du Vietnam pour éradiquer la corruption contribuent non seulement à édifier la confiance mais également à favoriser les concurrences équitables entre les entreprises étrangères souhaitant faire des affaires au Vietnam, contribuant à booster l'attractivité du Vietnam en tant que destination d'investissement. -VNA