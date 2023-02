Hanoï, 25 février (VNA) - Le Vietnam et l'Australie cultivent des relations de plus en plus complètes, égales et fiables, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thanh.



Dans une interview accordée aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Australie à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie (26 février 1973 - 2023), l'ambassadeur a déclaré qu'il était temps pour les deux pays de regarder soutenir et reconnaître les efforts déployés pour développer leurs relations bilatérales.



Juste après la signature de l'accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam au début de 1973, l'Australie a immédiatement établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, a-t-il déclaré.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) et le Premier ministre australien Anthony Albanese. Photo : VNA



Selon l'ambassadeur, dans les années 1980, lorsque les États-Unis ont imposé un embargo sur le Vietnam, l'Australie a activement développé des relations multiformes avec le Vietnam, fournissant une aide publique au développement (APD) au pays d'Asie du Sud-Est depuis 1973, et s'est arrêtée pendant une courte période. L'Australie a aidé le Vietnam à développer des infrastructures essentielles telles que la ligne de transmission nord-sud de 500 kV, les ponts My Thuan et Cao Lanh, ainsi que des systèmes de télécommunications et bancaires modernes. Ces dernières années, de nombreux pays occidentaux ont coupé ou réduit l'APD pour le Vietnam mais l'Australie a toujours maintenu l'APD, même au cours de l'exercice 2022-2023, son APD pour le Vietnam a augmenté de 18 %.



En termes d'échanges, les deux pays se sont accordés le statut de nation la plus favorisée depuis 1974. Pendant de nombreuses années consécutives, l'Australie s'est classée parmi les 10 premiers partenaires commerciaux du Vietnam. En 2022, l'Australie est devenue le 7e partenaire commercial du Vietnam. Dans le domaine de l'éducation, l'Australie accorde des bourses aux étudiants vietnamiens depuis février 1975.



"Alors que le Vietnam et l'Australie célèbrent cette année le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et 5 ans de partenariat stratégique, c'est un moment significatif pour nous de revenir sur l'histoire, travaillant ainsi vers une vision commune pour les 50 prochaines années", a déclaré le diplomate vietnamien.



Au cours du dernier demi-siècle, l'Australie a aidé le Vietnam à briser les embargos et a exploré des domaines de coopération pour des avantages mutuels. Au cours du prochain demi-siècle, les deux pays établiront des relations de plus en plus complètes, égales et fiables et renforceront l'amitié entre les peuples des deux nations, a-t-il souligné.



Le Vietnam et l'Australie sont voisins dans le Pacifique occidental, partageant des intérêts stratégiques en matière de paix, de coopération et de développement dans la région. Les deux économies sont très complémentaires, notamment en termes de ressources naturelles, de ressources humaines et de capacités technologiques et financières.



L'Australie a une économie développée basée sur la connaissance et une éducation de premier plan dans le monde. Le revenu par habitant de l'Australie se classe au deuxième rang des principales économies développées et émergentes du monde (G20). En particulier, l'Australie a non seulement respecté et écouté, mais également partagé sa sympathie avec le Vietnam.



L'Australie est également devenue un partenaire stratégique intégral de l'ASEAN. L'Australie et le Vietnam se sont accompagnés dans des mécanismes de coopération multilatérale régionaux et mondiaux tels que le forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) et les Nations Unies. Ce sont des avantages dont les deux parties doivent tirer parti et promouvoir dans les années à venir, a déclaré l'ambassadeur vietnamien.



On peut dire que les deux pays ont des conditions adéquates pour travailler ensemble afin de cultiver une relation plus étroite dans tous les domaines au profit des peuples des deux pays et pour les intérêts communs de la région et du monde.



Cette année, de nombreux échanges de délégations et célébrations ont été et seront organisés dans les deux pays.



Sur la base de l'examen du programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique entre 2020 et 2023, les deux parties travaillent actuellement ensemble pour élaborer un document de remplacement. Les trois piliers de la coopération sont définis dans ce plan, dont l'économie - le commerce, la sécurité - la défense et l'innovation - la créativité sont susceptibles d'être poursuivis car il reste encore beaucoup de place, a déclaré le diplomate vietnamien.



En outre, les deux parties envisagent plusieurs nouveaux piliers pour des relations intégrales dans les années à venir. Des domaines émergents tels que le changement climatique, l'économie verte, l'énergie propre, l'économie basée sur la connaissance, la transformation numérique devraient être mis en évidence dans ce nouveau document.



L'ambassade du Vietnam en Australie prévoit cette année de coordonner et de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, d'intensifier le dialogue stratégique, de mettre en œuvre des mécanismes de coopération et d'établir plusieurs nouveaux mécanismes.

"Nous continuerons également à soutenir les efforts visant à connecter les agences centrales, les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises avec des partenaires australiens", a-t-il déclaré, ajoutant qu'au moins 60 délégations de dirigeants du Parti, de l’État et des localités devraient se rendre en Australie cette année.



Pendant ce temps, les dirigeants de l'État, du gouvernement, du Parlement et des États et territoires australiens ont tous prévu de se rendre, en particulier le gouverneur général David Hurley qui devrait se rendre au Vietnam au deuxième trimestre de 2023.



Lors d'une visite officille du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue en Australie fin novembre et début décembre de l'année dernière, le plus haut législateur et le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé son intention de transformer les relations des deux pays en un partenariat stratégique intégral au moment opportun.



Nguyên Tât Thanh a estimé que les conditions étaient fondamentalement remplies, de sorte que les deux parties puissent pleinement envisager la possibilité d'améliorer leurs relations prochainement.



Si le plan est réalisé à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie, il sera d'une importance pratique pour les deux pays de construire conjointement une vision pour les 50 prochaines années.



Concernant le rôle de la communauté vietnamienne en Australie dans le développement des relations entre les deux pays, l'ambassadeur a déclaré que la communauté de 350.000 personnes jouait un rôle important dans la promotion de l'amitié et de la compréhension entre les peuples vietnamien et australien.



Il a déclaré que les Australiens d’origine vietnamien qui participent actuellement à la politique, occupent des postes importants au parlement, au gouvernement fédéral et dans les administrations des États, ont de plus en plus exprimé leur soutien aux relations amicales avec le Vietnam, transmettant des messages afin que les politiciens et le peuple australiens aient une plus profonde compréhension du Vietnam. De nombreux intellectuels, experts et scientifiques vietnamiens travaillant à l'étranger dans des établissements d'enseignement et des centres de recherche australiens expriment de plus en plus leur désir de contribuer davantage au développement des deux pays.



Selon l'ambassadeur du Vietnam en Australie, les entreprises vietnamiennes à l'étranger apportent également des contributions à la Patrie. En outre, des générations d'étudiants vietnamiens d'outre-mer sont devenus mieux conscients de la nécessité d'entretenir les relations entre le Vietnam et l'Australie. De nombreuses personnes ont participé à des activités communautaires, aidant les Australiens à comprendre les situations dans tous les aspects du Vietnam.- VNA