Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, ont signé lundi 5 juillet un protocole d’accord sur les consultations politiques entre les deux ministères.

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord sur les consultations politiques entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le ministère saoudien des Affaires étrangères, le 5 juillet. Photo : VNA

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, tenue par visioconférence, les ministres ont exprimé leur satisfaction devant l’évolution fructueuse des relations Vietnam-Arabie saoudite, ainsi que l’étroite coopération entre les deux ministères.

Le ministre saoudien a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement et sa position croissante sur la scène internationale, et a félicité le pays pour son rôle en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord. Photo : VNA

Pour sa part, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attache de l’importance à la consolidation et au renforcement de l’amitié et de la coopération multiforme avec l’Arabie saoudite, l’un des partenaires importants du Vietnam au Moyen-Orient.

La signature du protocole d’accord contribuera également à établir un cadre pour le renforcement de la collaboration entre les deux ministères et les pays, a-t-il déclaré.

Les deux ministres ont profité de l’occasion pour s’échanger sur des questions bilatérales d’intérêt commun. – VNA