Berlin (VNA) - Le vice-ministre de la Défense, Nguyên Chi Vinh, qui a dirigé une haute délégation militaire vietnamienne en visite de travail du 10 au 15 juin en Allemagne, s’est entretenu avec le secrétaire d’État allemand à la Défense, Peter Tauber.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyên Chi Vinh (à gauche) et le secrétaire d’État allemand à la Défense, Peter Tauber. Photo : VNA

Lors de leur entretien du 13 juin, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des problèmes mondiaux et régionaux d’intérêt commun et se sont informées de la situation en matière de sécurité en Europe et en Asie-Pacifique.Ils ont passé en revue les résultats de la coopération dans la défense entre les deux pays ces derniers temps, notamment en matière de formation, de médecine militaire et de maintien de la paix des Nations unies.Nguyên Chi Vinh a déclaré que le ministère vietnamien de la Défense avait approuvé l’attaché de défense résidant de l’Allemagne au Vietnam, affirmant que la nomination par l’Allemagne d’un attaché de défense résidant au Vietnam reflétait le fort développement des liens de défense entre les deux pays et constituait la base sur laquelle les deux parties pourront renforcer leur compréhension et leur coopération dans les temps à venir.La délégation vietnamienne a discuté avec l’Allemagne de la possibilité de renforcer la coopération en matière de défense dans l’avenir en tant que partenaire stratégique l’un de l’autre.La coopération portera sur la possibilité de signer un protocole d’accord sur la coopération en matière de défense, de promouvoir la création d’un mécanisme de dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel et de renforcer la coopération en matière de médecine militaire, de formation, de maintien de la paix des Nations unies, de règlement des conséquences de la guerre.Durant son séjour, la délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec un certain nombre d’officiels allemands de la défense et du ministère fédéral des Affaires étrangères, et a visité le Centre d’entraînement au combat de l’armée et le Centre international de maintien de la paix. -VNA