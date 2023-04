L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, travaille avec une délégation de stagiaires du ministère allemand des Affaires étrangères pour discuter de la politique exxtérieure du Vietnam. Photo: VNA

Berlin (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a tenu une séance de travail avec une délégation de stagiaires du ministère allemand des Affaires étrangères pour discuter de la politique exxtérieure du Vietnam le 11 avril.C'était la première fois que des stagiaires de diverses universités allemandes participaient à une discussion sur les relations entre le Vietnam et l'Allemagne, ainsi que sur plusieurs questions internationales d'actualité liées à leurs domaines d'études à l'ambassade du Vietnam.Ils ont regardé une vidéo présentant les réalisations en termes du travail extérieur et plusieurs jalons diplomatiques du Vietnam en 2022, les relations Vietnam-Allemagne et la politique extérieure du Vietnam au milieu des évolutions imprévisibles et compliquées dans le monde.L’ambassadeur Vu Quang Minh les a informés de la politique extérieure du Vietnam, de sa position sur certaines questions mondiales et régionales et des missions importantes du secteur diplomatique dans le processus de développement national, en particulier son rôle important dans la promotion de la croissance économique post-pandémique.Passant en revue les réalisations exceptionnelles de la diplomatie économique en 2022, l’ambassadeur a déclaré que le Vietnam avait intensifié ses activités diplomatiques directes aux niveaux bilatéral et multilatéral et approfondi ses liens avec les pays et les organisations internationales, démontrant ainsi la politique d'équilibre et de diversification des relations extérieures.Le secteur diplomatique a également rapidement déplacé son attention de la "diplomatie vaccinale" vers la "diplomatie économique" au service du développement national, a-t-il ajouté.Répondant aux questions sur le développement socio-économique du Vietnam l'année dernière, Vu Quang Minh a souligné les efforts du pays pour accélérer la mise en œuvre des accords de libre-échange, du Partenariat économique régional global (RCEP) et de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), exhorter l'Union européenne (UE) à supprimer l’avertissement sous forme de "carton jaune" au Vietnam et à réaliser l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).