Séance de travail entre la délégation de l’Assurance sociale du Vietnam et les représentants des ministères sud-africains de la Santé et du Développement social. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une haute délégation de l’Assurance sociale du Vietnam dirigée par sa directrice générale Nguyen Thi Minh a effectué du 22 au 26 juillet une visite de travail en Afrique du Sud, ce afin de partager d’information et d’expérience, de promouvoir les relations entre l’Assurance sociale du Vietnam et d’autres organes du pays africain.

Lors d’une séance de travail avec les représentants des ministères sud-africains de la Santé et du Développement social, Mme Nguyen Thi Minh, également vice-ministre des Finances, a souligné que le Vietnam et l’Afrique du Sud recélaient des similitudes dans la mise en œuvre des politiques de soins de santé et du bien-être social.

Tout comme l’Afrique du Sud, malgré de nombreuses difficultés dans le développement économique, le gouvernement vietnamien accorde une grande attention à l’assurance sociale en vue de stabiliser la vie socio-économique et de consolider solidement l’institution politique, a-t-elle souligné.

Actuellement, 87% de la population vietnamienne est couverte par l'assurance –maladie alors qu’environ 50% de la population active bénéficie de l'assurance sociale. En particulier, la politique d’assurance sociale et d’assurance-maladie garantit désormais la vie et la santé de plus de 3 millions de retraités et des personnes bénéficiaires de subventions sociales.

Mme Nguyen Thi Minh a affirmé que le gouvernement vietnamien fixait l’objectif d’assurer une couverture de l’assurance-maladie et la sécurité sociale pour toute la population dans l’avenir.

La directrice générale de la Santé de l’Afrique du Sud, Malebona Precious Matsoso, pour sa part, a hautement apprécié cette visite de la délégation vietnamienne, la considérant comme une prémisse dans l’établissement des relations de coopération entre les deux parties dans le secteur de l’assurance-maladie et du bien-être social.

Elle a fait savoir que l’Afrique du Sud en particulier, et la communauté internationale en générale apprécie hautement le modèle de la mise en œuvre de l’assurance-maladie et du bien-être social du Vietnam, le considérant comme un modèle exemplaire des pays de par le monde.

Les deux parties ont échangé des informations et expériences dans la mise en œuvre des politiques de ce secteur dans chaque pays, notamment dans les régions reculées et lointaines, ainsi que dans l’adjudication de fourniture des médicaments en Afrique du Sud et au Vietnam.

Le même jour, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec le Comité des affaires publiques de l’Afrique pour échanger des informations et expériences sur la réalisation des fonctions de gestion publique dans les domaines d’intérêt commun. - VNA