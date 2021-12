Signature d'un accord sur la production de vaccin contre le COVID-19 au Vietnam. Photo : VNA



Moscou (VNA) - Le groupe vietnamien T&T a signé un protocole d'accord avec le Fonds d'Investissement Direct Russe (Russian Direct Investment Fund-RDIF) et le groupe Binnopharm sur le transfert de la technologie de production du vaccin Spoutnik V et sur la mise en place d'un établissement de production de ce vaccin contre le COVID-19 à « cycle complet » au Vietnam.



La cérémonie de signature a eu lieu en présence du vice-Premier ministre vietnamien Le Van Thanh et de son homologue russe Dmitry Chernyshenko, dans le cadre de la visite officielle du président Nguyen Xuan Phuc en Russie.



Le protocole d’accord porte également sur le transfert de technologies de production et la création d’un centre de recherche et d’un établissement de production à « cycle complet » au Vietnam pour produire des médicaments contre le COVID-19 et d'autres produits pharmaceutiques.