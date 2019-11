Hanoi, 20 novembre (VNA) - De hauts responsables vietnamiens et russes ont discuté du contenu et des mesures à prendre pour promouvoir davantage la coopération bilatérale en matière de défense, conformément au partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le ministre de la Défense, le général Ngô Xuân Lich. Photo : VNA

Lors d'une réception à Hanoi le 20 novembre de Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, directeur adjoint du Service fédéral de coopération technique militaire russe et président du sous-comité russe du Comité intergouvernemental de coopération technique militaire Russie-Vietnam, ministre de la Défense, le général Ngô Xuân Lich a hautement apprécié les résultats de la 21e réunion du comité.

Le général Ngô Xuân Lich a affirmé que l'armée et le peuple vietnamiens n’oublient jamais et remercient les peuples de l'ex-URSS et de la Fédération de Russie d’aujourd’hui pour leur soutien, leur aide précieuse et efficace au Vietnam dans l’oeuvre de la lutte pour la libération nationale d’hier et dans l’œuvre de la construction nationale d’aujourd’hui.



Le ministre vietnamien a exprimé son espoir que le partenariat stratégique intégral ainsi que la coopération technique militaire entre le Vietnam et la Russie soient sans cesse renforcés et développés dans les années à venir.

Un peu plus tôt, le général de brigade Be Xuan Truong, vice-ministre de la Défense nationale et président du sous-comité du Vietnam, et Vladimir Nikolaevich Drozhzhov ont coprésidé la 21ème réunion du Comité intergouvernemental russo-vietnamien pour la coopération technico-militaire.

À la suite de la réunion, les présidents des deux sous-commissions ont signé le procès-verbal de la réunion.- VNA