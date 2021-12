Moscou, 2 décembre (VNA) - Le ministre de l'Éducation et de la Formation Nguyen Kim Son a eu des séances de travail avec le ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur Valery Nikolayevich Falkov, directeur général de l'Agence de coopération de la Fédération de Russie Yevgeny Alexandrovich Primakov et recteur de l'Université de l'aviation de Moscou, professeur-académicien Mikhail Aslanovich Pogosyan.

Le ministre de l'Éducation et de la Formation Nguyen Kim Son. Photo : VNA

Ces rencontres qui ont eu lieu les 1er et 2 décembre dans le cadre de la visite officielle en Russie du président Nguyen Xuan Phuc, visent à porterle niveau de coopération dans l’éducation entre le Vietnam et la Fédération de Russie à la hauteur du partenariat stratégique intégral dans la nouvelle situation.

Lors de la séance de travail avec le ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur Valery Nikolayevich Falkov le 1er décembre, le ministre Nguyen Kim Son a proposé que la partie russe prolonge bientôt l'accord sur le règlement de la dette afin que le Vietnam puisse continuer à envoyer ses étudiants en Russie.



Il a également suggéré d'organiser rapidement le deuxième Forum des recteurs des universités russes et vietnamiennes et de transformer le sous-institut Pouchkine à Hanoï en un centre de langue russe en Asie du Sud-Est.



Valery Nikolayevich Falkov a promis qu'il travaillerait pour faire avancer les propositions du ministre Nguyen Kim Son.



Le même jour, le ministre Nguyen Kim Son a rencontré le directeur général de l'Agence de coopération de la Fédération de Russie, Yevgeny Alexandrovich Primakov.

Le ministre Nguyen Kim Son a suggéré que les deux parties envisagent la possibilité de piloter la construction d'un certain nombre de facultés ou de branches universitaires de la Fédération de Russie au Vietnam ; envisager d'accorder des bourses aux étudiants vietnamiens dans le domaine des arts. Il a demandé à la partie russe de soutenir l'enseignement du russe au Vietnam et l’amélioration de l'Institut Pouchkine en Centre de langue russe d'Asie du Sud-Est.



Ses propositions ont reçu le soutien de Yevgeny Alexandrovich Primakov, qui a déclaré qu'il agirait immédiatement en conséquence.



Lors de la rencontre avec le recteur de l'Institut d'aviation de Moscou Mikhail Aslanovich Pogosyan le 2 décembre, où 115 étudiants vietnamiens étudient, le ministre Nguyen Kim Son a exprimé son espoir d'une coopération renforcée entre l'institut russe et ses partenaires vietnamiens, et a suggéré à l'institut russe d'ouvrir une filiale au Vietnam.

Mikhail Aslanovich Pogosyan a déclaré qu'il se coordonnerait étroitement avec les agences compétentes pour concrétiser les suggestions du ministre vietnamien en matière de coopération.- VNA