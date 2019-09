Photo: ministère russe de la Défense.



Moscou (VNA) - Le Vietnam et la Russie sont en train d'établir des relations exemplaires, a estimé Grigory Trophimchuk, président du Conseil des experts de The Workshop of Eurasian Ideas Foundation, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information, à l'occasion de sa visite au Vietnam.

Selon Grigory Trophimchuk, le Vietnam, un partenaire très important de la Russie, est le premier pays à signer l'accord de libre-échange avec l'Union économique eurasiatique (UEEA). Les relations entre le Vietnam et la Russie dans le cadre de l'Union économique eurasiatique (UEEA) ont pour but d'établir une relation exemplaire pour les autres pays.

Les relations de coopération entre le Vietnam et la Russie ne cessent de se développer dans plusieurs domaines. Les dirigeants des deux pays sont déterminés à développer les relations économiques bilatérales à la hauteur de leurs bons liens politiques, en fixant l'objectif de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars en 2020, a déclaré G. Trophimchuk. La coopération décentralisée, intersectorielle et celle dans le tourisme et la haute technologie contribue à porter les relations économiques Russie-Vietnam à une nouvelle hauteur.

G. Trophimchuk a apprécié les activités de promotion des entreprises vietnamiennes en Russie dont le Forum économique oriental organisé annuellement à Vladivostok selon l'initiative du président russe Vladimir Poutine.

La participation du Vietnam à l'UEEA revêt également une signification importante. A travers l'UEEA, la Russie peut augmenter son rôle dans le monde, contribuant à assurer la sécurité et la stabilité mondiale. La participation vietnamienne à l'UEEA a permis à la Russie d'ouvrir la porte à l'Asie du Sud-Est.

G. Trophimchuk a exprimé sa forte impression lors qu'il vient au Vietnam pour la première fois. Étant un expert politique, il a indiqué que le Vietnam jouait un rôle de plus en plus important en Asie du Sud-Est et en Asie.

Le Vietnam vient d'être élu membre non permanent du Conseil de la sécurité des Nations Unies. La prochaine année sera une bonne occasion pour ce pays d'exprimer son rôle et sa position. En outre, le Vietnam et la Russie célébreront le 25e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Ils sont en train d'organiser de nombreuses activités dans le cadre de l'Année du Vietnam en Russie et de l’Année de la Russie au Vietnam.

Toujours selon G. Trophimchuk, il faut avoir les contributions des experts pour présenter l'image du Vietnam aux habitants russes car ils peuvent parler du Vietnam d'aujourd'hui et de futur. -VNA