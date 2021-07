Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu vendredi 30 juillet à Hanoi l’ambassadrice de Roumanie au Vietnam, Cristina Romila, a plaidé pour le renforcement des relations d’amité traditionnelle, de coopération multiforme entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec l’ambassadrice de Roumanie au Vietnam, Cristina Romila, le 30 juillet à Hanoi. Photo : VNA



Saluant les progrès des liens vietnamo-roumains durant ces dernières années, il a affirmé que le Vietnam attache de l’importance aux relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Roumanie qui sont cultivées par les générations de dirigeants des deux pays au cours de plus de sept dernières décennies.



A cette occasion, il a remercié le gouvernement roumain d’avoir offert 100.800 doses de vaccin AstraZeneca au Vietnam, un geste noble qui traduit l’amitié traditionnelle et l’attachement profond entre les deux peuples.



Il a également proposé au gouvernement roumain d’examiner la concession des surplus de doses le plus rapidement possible. L’ambassadrice de Roumanie a affirmé qu’elle transmettra immédiatement cette proposition pour examen et décision aux hauts dirigeants roumains.



Le chef du gouvernement a remercié la Roumanie d’avoir fait avancer la signature de l’Accord de libre-échange et de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam durant sa présidence tournante de l’Union européenne en juin 2019.



Il a exhorté les deux parties à exploiter au maximum les avantages apportés par cet accord de libre-échange et à optimiser les échanges de marchandises, notamment café, fruits de saison et produits aquatiques, promettant que son pays sert de porte d’entrée de la Roumanie en Asie du Sud-Est.



Il a demandé à la diplomate roumaine de collaborer avec les ministères, départements et secteurs des deux pays des prendre des mesures susceptibles pour booster la coopération bilatérale notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation et la formation, et le travail.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l’ambassadrice Cristina Romila ont convenu que les deux pays devraient renforcer leur coopération dans les forums multilatéraux et régionaux.

Sur la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l’importance d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans la région ainsi que de résoudre les différends par des mesures pacifiques conformément à la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. – VNA