Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère tchèque de l’Intérieur ont convenu de renforcer le partage d’informations et d’expériences en matière de prévention et de lutte contre la criminalité liée à la drogue, la criminalité organisée, le terrorisme de haute technologie et l’immigration illégale.

Le ministre de la Sécurité publique Tô Lam (à droite) et le vice-Premier ministre et ministre tchèque de l’Intérieur, Jan Hamacek, le 30 septembre à Hanoi. Photo : VNA



Ils se sont également mis d’accord pour intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux lors de l’entretien, lundi 30 septembre à Hanoi, entre le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lam, et le vice-Premier ministre et ministre tchèque de l’Intérieur, Jan Hamacek.



Les deux parties vont se soutenir mutuellement pour enquêter, arrêter les personnes recherchées et vérifier toutes les informations relatives aux crimes sur la base du droit en vigueur dans chaque pays et des principes de base des réglementations internationales.



En outre, elles vont collaborer ensemble à la formation des ressources humaines afin d’améliorer les capacités en matière de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme.



Le Vietnam et la République tchèque vont collaborer étroitement pour empêcher toute organisation ou tout individu de profiter du territoire d’un pays pour saboter l’autre.



En outre, les deux pays ont convenu de poursuivre leur coopération pour assurer la sécurité des activités commerciales et d’investissement et protéger les droits légitimes des citoyens et des bureaux de représentation d’un pays sur le territoire de l’autre pays.



Le ministre Tô Lâm a souligné que son ministère attache de l’importance à la visite du ministre tchèque et s’est déclaré convaincu qu’elle va marquer un jalon important dans les relations bilatérales dans les domaines de la sécurité et de l’ordre, contribuant ainsi à consolider et à développer les relations traditionnelles entre les deux pays.



Depuis 2014, les liens de coopération entre les deux ministères ont été renforcés, comme en témoignent la signature de l’Accord sur le transfèrement des personnes condamnées et de l’Accord sur la lutte contre la criminalité entre les deux pays, a-t-il souligné, ajoutant qu’ils travaillent à la mise en œuvre de l’accord sur le retour des citoyens et le protocole sur la mise en œuvre de l’accord signé en 2007.

Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre tchèque de l’Intérieur, Jan Hamacek, a hautement apprécié la solide amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense. – VNA