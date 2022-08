Panorama du colloque. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et celui sud-coréen de l'Emploi et du Travail ont organisé le 3 août un colloque pour passer en revue la coopération entre les deux pays dans le domaine du travail, de l'emploi et de la société à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Les participants ont discuté des questions concernant la main-d'œuvre, la migration de main-d'œuvre, le développement des ressources humaines et des compétences, le développement du marché du travail. Ils ont abordé l'accord de l'assurance sociale entre les deux pays, la situation de coopération en matière d'aide publique au développement, etc.

Actuellement, la République de Corée est le plus grand investisseur étranger au Vietnam avec 9.223 projets en vigueur cumulant 74,7 milliards de dollars. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 78,1 milliards de dollars en 2021. Dans le secteur de la formation professionnelle, la République de Corée est un partenaire stratégique du Vietnam. -VNA