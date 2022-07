Hanoi (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue sud-coréen Han Duck-soo ont plaidé lors de leur entretien téléphonique, mardi 7 mai, pour le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à droite) et son homologue sud-coréen Han Duck-soo. Photo : VNA

Dans le contexte de changements rapides et complexes de la situation mondiale et régionale, y compris l’impact de la pandémie de Covid-19, les relations entre les deux pays continue de maintenir une dynamique de développement stable, a déclaré le chef gu gouvernement vietnamien.

Les deux pays sont devenus les partenaires de premier rang l’un de l’autre, notamment en matière d’économie, de commerce et d’investissement, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam poursuit constamment sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales et est un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le Vietnam considère toujours la République de Corée comme un partenaire stratégique important et à long terme et souhaite œuvrer avec la République de Corée pour approfondir les relations entre les deux pays, dans l’intérêt commun des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a pour sa part affirmé que la République de Corée considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires de premier rang et souhaite continuer à développer des relations durables avec le Vietnam dans les temps à venir.

Il a remercié le gouvernement vietnamien d’avoir favorisé l’entrée des entreprises et des citoyens sud-coréens dans le pays, et pris des mesures de soutien efficaces pour aider les entreprises sud-coréennes à maintenir leur activité stable au Vietnam, en particulier lors de la récente pandémie de Covid-19.

Les deux dirigeants se sont accordés sur des mesures spécifiques pour promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, notamment la mise en œuvre des résultats de l’entretien en ligne entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, le 8 juin 2022, et la coordination pour organiser efficacement des activités en l’honneur du 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2022.

Ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux tels que l’Accord de libre-échange Vietnam – République de Corée (VKFTA) et le Partenariat économique global régional (RCEP) visant à atteindre l’objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2023 et à 150 milliards de dollars en 2030.

Ils se sont entendus pour régler conjointement le déséquilibre de la balance commerciale entre les deux pays, et créer des conditions favorables à l’exportation des produits correspondant aux avantages du Vietnam tels que les produits agricoles, aquatiques, halieutiques et les fruits de saison vers le marché sud-coréen.

Les deux Premiers ministres ont convenu d’encourager les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements au Vietnam, en donnant la priorité aux domaines du numérique, de l’électronique, des énergies renouvelables, du développement des infrastructures.

Ces mesures devront augmenter davantage le taux de localisation et la valeur ajoutée des produits fabriqués au Vietnam, harmoniser davantage les intérêts des deux parties dans les activités d’investissement au Vietnam, et créer un environnement des affaires favorable et sûr pour les entreprises sud-coréennes comme les investisseurs étrangers au Vietnam.

Ils ont également convenu de continuer à maintenir et à développer des mécanismes efficaces de coopération en matière d’APD et d’élargir la portée de l’APD au Vietnam ; de promouvoir la coopération dans le travail, le tourisme, les échanges populaires et culturels, le développement des industries de la culture et du divertissement, de continuer à soutenir et à créer toutes les conditions favorables pour leurs ressortissants dans chaque pays, en particulier les épouses vietnamiennes en République de Corée pour qu’elles aient une vie stable et jouissent des droits légitimes.

Au sujet de la situation régionale et internationale, les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la coopération sur les questions internationales et dans différents forums.

Sur la question de la Mer Orientale, les deux parties partagent une vision commune de maintenir la paix et la stabilité, d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation en Mer Orientale, de régler les différends maritimes par des moyens pacifiques, de garantir les droits et intérêts légitimes des pays conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. – VNA