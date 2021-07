Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue sud-coréen Kim Boo-kyum ont discuté jeudi 22 juillet d’une série de mesures destinées à promouvoir le partenariat de coopération stratégique entre les deux pays dans la perspective du 30e anniversaire des liens diplomatiques bilatéraux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de son entretien téléphonique avec son homologue sud-coréen Kim Boo-kyum, le 22 juillet. Photo : VNA

Saluant le déveveloppement excellent des relations entre le Vietnam et la République de Corée, les deux dirigeants ont convenu de travailler en étroite collaboration et de maintenir les échanges à tous les niveaux, et de s’échanger régulièrement sur les questions dans les relations bilatérales dans les temps à venir.Ils ont convenu d’atteindre le plus rapidement possible l’objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en équilibrant la balance commerciale et en facilitant les exportations des produits correspondant aux avantages comparatifs du Vietnam tels que les produits agricoles et maritimes et les fruits de saison vers le marché sud-coréen.Le Vietnam encourage et crée des conditions favorables pour que les entreprises sud-coréennes continuent à renforcer leur présence au Vietnam, et soutient activement les entreprises sud-coréennes au Vietnam qui sont touchées par la pandémie de Covid-19.La République de Corée a promis d’élargir ses aides publiques au développement au Vietnam. Les deux pays ont convenu de maintenir les formes de coopération dans le domaine du travail, de faciliter la vie de la communauté vietnamienne en République de Corée et de la communauté sud-coréenne au Vietnam surtout dans le contexte actuel marqué par le coronavirus, de promouvoir certains projets dans le domaine de la sécurité et de la défense.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait savoir que le Vietnam met activement en œuvre la stratégie vaccinale et a demandé à la République de Corée de continuer à aider le Vietnam à recevoir aussi vite que possible des vaccins via le mécanisme COVAX, à partager dans la mesure du possible ses ressources vaccinales. Les deux dirigeants ont convenu de donner instruction aux organes pertinents des deux pays à se coordonner étroitement dans la recherche et le transfert de technologie pour la production de vaccins.Discutant de la situation régionale et internationale d’intérêt commun, les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Kim Boo-kyum ont convenu de continuer à renforcer la coopération bilatérale dans les forums multilatéraux.Au sujet de la Mer Orientale, ils ont partagé une vision commune sur l’assurance de la sécurité, de la sûreté et la liberté de navigation maritime en Mer Orientale, le maintien d’un environnement pacifique et stable, le règlement des différends par des moyens pacifiques et conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, la promotion de la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et des négociations en vue de la signature d’un Code de conduite (COC) effectif et efficace. – VNA